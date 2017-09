GRANDE FRATELLO VIP 2, ED. 2017 / Replica seconda puntata: l’addio di Carla e le lacrime di Giulia e Jeremias

Grande Fratello Vip

Ieri sera, lunedì 18 settembre, su canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2017 incollando davanti ai teleschermi 4.304.000 telespettatori con uno share pari al 23,78%. Merito di una puntata ricca di emozioni sin dal principio e che potrete rivedere questa sera. La replica della seconda puntata del Grande Fratello Vip, infatti, andrà in onda su La5 a partire dalle 21.10. Sono stati tanti i momenti importanti del secondo appuntamento del reality condotto da Ilary Blasi che ha già salutato una concorrente. A lasciare la casa è stata Carla Cruz. La modella, salita agli onori della cronaca per il breve flirt vissuto con Jeremias Rodriguez, ha perso la sfida al televoto con Ivana Mrazova, Ignazio Moser, Gianluca Impastato e Luca Onestini. Carla ha lasciato la casa del GF Vip con 45% dei voti. Nel corso della serata, poi, non sono mancati i momenti divertenti come l’ingresso di Raoul Bova e il simpatico siparietto con Cristiano Malgioglio o le spiegazioni di Carmen Di Pietro sull’utilità di conservare i reggiseni in freezer per avere un seno più tonico, anche se per poche ore.

LE LACRIME DI GIULIA DE LELLIS E JEREMIAS RODRIGUEZ

Sono stati due i momenti più toccanti della seconda puntata del Grande Fratello Vip. Il primo ha avuto come protagonista Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante ha raccontato il dolore vissuto insieme alla sua famiglia durante il terremoto che lo scorso anno ha colpito Amatrice. Durante il sisma, Giulia ha perso la zia mentre il cugino è riuscito a salvarsi. Quello dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato un momento toccante, culminato con l’incontro con il cugino che è riuscito a parlare a tratti a causa dell’emozione. Lacrime anche con i fratelli Rodriguez. Ilary Blasi, con Jeremias, ha ricordato il dolore per la morte dell’adorato nonno, scomparso in Argentina mentre Belen si stava sposando. Nel corso della serata, Ilary Blasi ha trasmesso una breve intervista di Belen realizzata alla vigilia delle sue nozze in cui parlava proprio della malattia del nonno. Dopo il filmato, Jeremias ha avuto l’occasione di dire a Cecilia ciò che non è mai riuscito a dirle. “Sei la cosa più bella dopo Santiago”, ha detto Jeremias alla sorella. Un amore profondo quello lega i fratelli Rodriguez che ha conquistato sia Alfonso Signorini che Ilary Blasi. “Spero che un giorno i miei figli abbiano il rapporto che avete voi”, ha detto la conduttrice. Emozioni vere, dunque, che chi ha perso avrà l’occasione di rivivere questa sera su La5.

