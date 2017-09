GUGLIELMO SCILLA E ALICE VENTURI/ Gli Amici di Pechino Express 2017 riusciranno a mantenere il loro primato?

Alice Venturi e Guglielmo Scilla a Pechino Express 2017

UNO SCREZIO CONTRO GLI EGGER

Gli Amici hanno segnato la prima vittoria di Pechino Express 2017, portando alla gloria Guglielmo Scilla e Alice Venturi. Il loro percorso nell'adventure game di Rai 2 è stato di certo il più sorridente, soprattutto per quanto riguarda le evidenti difficoltà dello youtuber romano con l'inglese. Per sua fortuna la sua compagna di viaggio ha molta più dimestichezza con il mondo internazionale, per cui non hanno vissuto grosse difficoltà. Dopo aver superato con vittoria la prima prova, in cui hanno dovuto risolvere un quiz di matematica prima di raggiungere il traguardo, la sfida on the road per gli Amici è proseguita senza troppi intoppi. Li abbiamo visti a bordo di un pullman al fianco di altri Viaggiatori, da cui si sono subito staccati per motivi di gioco. Durante le due notti di sosta, la coppia di Pechino Express è riuscita tra l'altro a mantenere le prime posizioni, riuscendo a fare un rush finale degno di nota. Gli Amici hanno dovuto quindi scegliere quale coppia candidare all'eliminazione e dato che la loro decisione si è diretta verso gli Egger, ne è nato un contrasto senza fine. In particolare sono state le parole di Guglielmo Scilla ad imbestialire Alessandro Egger, che nonostante un atteggiamento duro nei confronti della madre, non ha esitato a difenderla con lo youtuber. Questa incrinatura fra le coppie potrebbe innescare future faide interne.

GUGLIELMO SCILLA E ALICE VENTURI, UNA COPPIA CHE ''SCOPPIA''?

Il punto di forza degli Amici è di certo la simpatia, particolare evidente ancora prima del loro ingresso a Pechino Express 2017. La coppia ha dalla propria parte una forte sinergia e sintonia, risultato di tanti anni di amicizia. L'adventure game metterà alla prova tuttavia anche la loro unione, soprattutto perché si parla di una situazione estrema che esula dalla quotidianità. In particolare, è possibile che Alice Venturi tiri ad un certo punto le orecchie a Guglielmo Scilla per la sua tendenza ad appoggiarsi troppo all'amica, forse per via del suo svantaggio nelle lingue. Quest'ultimo dettaglio, così come la conoscenza dei luoghi, è emerso durante la presentazione delle coppie di Pechino Express e potrebbe rivelarsi un vero svantaggio. Alice continuerà a mantenere un ruolo di comando all'interno della coppia, oppure deciderà di riportare a regime Guglielmo? Dalla risposta a questa domanda dipenderà la loro eventuale vittoria finale.

VINCERANNO NUOVAMENTE LA PUNTATA DI PECHINO EXPRESS 2017?

A causa della loro vittoria, gli Amici sono considerati a tutti gli effetti i nemici principali da combattere da parte delle altre coppie di Pechino Express 2017. Sappiamo grazie al promo che le Clubber e i Maschi faranno fronte comune per poterli eliminare dalla competizione, a cui si aggiungeranno di certo gli Egger per via dello scontro precedente. Guglielmo Scilla e Alice Venturi dovranno quindi fare di tutto per mantenere il primato ottenuto durante la prima puntata, ma anche a crearsi delle alleanze al più presto. Rimanere isolata vorrebbe dire per la coppia attirarsi ancora più inimicizie e spingere gli altri Viaggiatori a cercare di sabotarli in ogni modo. Guglielmo in particolare, conosciuto come Willwoosh sui social, deve riuscire a mettersi maggiormente in gioco per evitare che Alice abbia sulle proprie spalle il peso dell'intera competizione.

