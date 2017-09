Giulia De Lellis/ Video, il dramma della zia morta durante il terremoto ad Amatrice (Pomeriggio 5)

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2

La seconda diretta del Grande Fratello Vip 2 non ha risparmiato emozioni e lacrime al pubblico a casa. Grande protagonista della puntata è stata Giulia De Lellis che nel corso della settimana appena trascorsa ha raccontato ai suoi compagni d'avventura una vicenda molto triste e dolorosa che ha visto protagonista la sua famiglia. Alcuni suoi parenti sono stati infatti colpiti dalla tragedia del terremoto di Amatrice e sua zia insieme ad altre persone care purtroppo non ce l'hanno fatta. A salvarsi sono stati suo zio e suo cugino, che ieri a sorpresa è arrivato nella Casa per salutarla, emozionando tutti. Il racconto di Giulia ha lasciato tutti scossi, la stessa Ilary Blasi si è detta fortemente toccata dalle sue dichiarazioni, ritenuti tanto importanti da dover essere mostrate a tutti.

UN RACCONTO STRAZIANTE AL GRANDE FRATELLO VIP 2

“È stata una sensazione indescrivibile, surreale… Io ero in Sardegna in vacanza con Andrea (Damante, il suo fidanzato, ndr) quando vedo mia madre sconvolta al telefono. Accendiamo la tv e assistiamo a scene terribili e appare mio zio tutto ricorperto di sangue - racconta Giulia ai compagni - Ma la mia famiglia ora sta benissimo, perchè la mia famiglia è fantastica: nel brutto i miei parenti trovano sempre il bello, la nostra forza è la nostra unione”. Un'esperienza terribile che, Giulia tiene a sottolineare, purtroppo non ha colpito soltanto la sua famiglia ma tantissime altre. Dopo il racconto il pubblico è scosso e nella Casa c'è chi non trattiene le lacrime, come Jeremias Rodriguez - fratello di Belen - particolarmente toccato da questa tragedia.

© Riproduzione Riservata.