I MOSTRI OGGI/ Su Rete 4 il film con Sabrina Ferilli e Diego Abatantuono (oggi, 19 settembre 2017)

il film commedia in seconda serata su Rete 4

NEL CAST SABRINA FERILLI E DIEGO ABATANTUONO

I mostri oggi, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta dal regista Enrico Oldoini, è idealmente il terzo capitolo dei due film capolavori comici del neorealismo I Mostri e I Nuovi Mostri. Questa volta, a interpretare il popolo italiano nelle sue varie sfaccettature ci sono Sabrina Ferilli, Diego Abatantuono, Giorgio Panariello, Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Carlo Buccirosso, Neri Marcoré e la bella Anna Foglietta. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2009, I Mostri Oggi non ha saputo riscuotere a livello di successo e di incassi i livelli raggiunti dai due predecessori. Probabilmente, ad aver influito sul mancato boom al botteghino della pellicola hanno influito i tanti anni passati tra un episodio e l'altro e il periodo nel quale è stato pubblicato. Ma vediamo insieme nel dettaglio la trama del film.

I MOSTRI OGGI, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola è divisa in sedici episodi che rappresentano ognuno nel suo spazio, vizi e virtù degli italiani del terzo millennio. Si inizia dunque da alcuni equivoci creati durante una partita di golf, passando poi per un tifoso romanista che farà di tutto per entrare allo stadio gratis, una coppia in crisi e un uomo che vuole abbandonare il suo cane sull'autostrada. C'è spazio anche per un padre che scopre l'omosessualità del figlio, un episodio sul surriscaldamento globale, la voglia di fama, stratagemmi per sopravvivere alla crisi, il tema delicato delle foto hot e dei ricatti ad esse collegati. Molto spassoso l'episodio tra Angela Finocchiaro e Claudio Bisio, rispettivamente psicologa e paziente, nel quale la donna convince l'uomo che nella sua natura c'è la strada che porta al suicidio. Si termina con tre episodi che toccano tre temi molto d'impatto, la camorra (con Carlo Buccirosso nei panni di un boss di una cosca), l'attaccamentro delle madri italiane ai loro figli, oltre che alla voglia di protagonismo di fronte alle telecamere delle persone comuni, e infine l'attuale tema dell'accoglienza dei migranti e delle persone che sfruttano i traffici umani per i loro loschi affari, intepretato ancora una volta da Diego Abatantuono a braccetto con Carlo Buccirosso. Il film è stato l'ultimo lavoro cinematografico dell'attore Enzo Cannavale.

