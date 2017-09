Il Paradiso delle Signore 2 / Andreina bacia Vittorio, ma... Anticipazioni terza puntata (19 settembre)

Il Paradiso delle Signore 2, in onda su Rai 1

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 19 settembre 2017, Rai 1 trasmetterà la terza puntata de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Vittorio è in piena fibrillazione per la sua nuova agenzia, che ha deciso di aprire proprio di fronte alla galleria. Alberto ed Elsa lo informano in seguito che Teresa è ritornata a fare la commessa e che Mori è di malumore da diversi giorni. Intanto, le Veneri accolgo il ritorno di Teresa con qualche dubbio in più, dato il suo recente interesse alle sfilate. Mori dimostra di non essere arrabbiato per la scelta della fidanzata, anche se salvare le apparenze e non dire a tutti del loro fidanzamento non lo rende di certo felice. A Teresa invece non piace saperlo vicino a Rose, la sua ex moglie, ma crede alle parole di Mori ed alla sua determinazione a voler mandare via la donna una volta ottenuti i dovuti finanziamenti per l'azienda. Rose invece continua a tenere nascoste al suo nuovo compagno le sue vere intenzioni ed il motivo che l'ha spinta a ritornare in città. Mori istruisce poi i dipendenti riguardo alla promozione della Galleria, che vuole impegnato maggiormente sul fronte del massacro. La Martinelli invece è sconfortata per l'assenza dei clienti, così come le Veneri. Vengono informate in seguito che Rose ha stabilito che tutte le commesse ricevessero una gratifica in denaro per il lavoro svolto. Intanto, Andreina scopre che il padre ha organizzato tutto per aprire un grande magazzino in città e che manca solo il palazzo dove avviare l'impresa commerciale. Vittorio invece continua a pensare a Teresa ed al loro passato insieme, motivo che lo spinge poi a starle vicino anche contro la sua volontà. Approfittando dell'arrivo dei genitori della ragazza, Contisi intrufola infatti a cena con la famiglia di Teresa e scopre che è fidanzata con Mori. La rivelazione lo lascerà senza parole, ma non si darà ancora per vinto, convinto che riuscirà alla fine a farla rinsavire. Cerca di convincerla quindi a dire tutto ai genitori per non nascondere loro la verità, ma inizialmente la ragazza si rifiuta. Solo ripensando alle parole di Conti, decide alla fine di rivelare il suo segreto, ma la reazione del padre la lascerà di stucco. L'uomo infatti non crede che sia conveniente per lei unirsi ad un uomo che ha un matrimonio alle spalle e decide di lasciare la casa della figlia nella speranza che scelga di ritornare con loro in Sicilia. La madre invece le fa notare che di fronte a Rose, lei rimane sempre la seconda scelta, riuscendo a turbare i suoi pensieri ed i suoi sospetti sull'ex moglie di Mori. Vista la reazione della famiglia, Teresa è molto triste e Mori non si frena dallo scagliarsi contro Vittorio arrivando anche a picchiarlo in pieno volto per via delle sue azioni.

ANTICIPAZIONI DEL 19 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 3

Dopo aver scoperto del fidanzamento, i genitori di Teresa decidono di non voler avere più nulla a che fare con lei e le restuiscono i soldi stabiliti per la dote. Anche se continua ad essere fortemente addolorata per la loro reazione, la protagonista alla fine decide di sfruttare il gruzzoletto per realizzare i suoi sogni per il proprio futuro e di prendere in affitto il negozio dello zio. Intanto, la Mantovani rivela a Dalmazio di aver avuto una figlia da lui e gli chiedere di ritrovarla al più presto. Andreina e Vittorio invece spingono Rockefeiler ad avviare un grande magazzino a Milano con l'appoggio del suo nome, ma quando la donna bacia il pubblicitario in preda all'entusiasmo, Conti si tira indietro. Anna decide di ritornare al Paradiso sotto pressione della Mantovani e diventa l'assistente diretta di Galli. Vittorio invece decide di troncare ogni rapporto con Andreina quando scopre che il nuovo grande magazzino dovrà sorgere al fianco della struttura del Paradiso e che ha intenzione di far interdire la Contessa pur di ottenerlo. Sembra invece che la relazione fra Teresa e Mori continui a gonfie vele, nonostante le continue incursioni di Rose nel loro rapporto ed i dubbi della ragazza sulla possibilità di avere un futuro al fianco dell'imprenditore.

