Il Segreto, anticipazioni 19 settembre: un nuovo duro scontro tra Ismael e Matias

Il Segreto

Il Natale è ormai alle porte nelle trame de Il Segreto, che sanciranno l'ufficiale inizio dei festeggiamenti a Puente Viejo. L'atmosfera di serenità sarà però soltanto un lontano ricordo a Los Manantiales, dove Ismael organizzerà un pranzo al quale prenderà parte tutta la famiglia, compreso Matias. Ancora una volta però non tutto andrà come previsto: il figlio di Emilia e Alfonso, l'unico ad essere a conoscenza del vero carattere del suo rivale in amore, metterà in discussione la sua buona fede e lo accuserà apertamente, davanti a tutti i membri della famiglia Dos Casas. Ne conseguirà un duro scontro tra i due ragazzi, durante il quale ancora una volta sarà Matias a fare la parte del cattivo. Beatriz sarà la prima a dubitare della sua cattiva fede, fatto che finirà per peggiorare lo stato d'animo di Matias. Ismael sarà ben lieto degli sviluppi che prenderanno le vicende, convinto che il suo piano andrà a buon fine come da lui previsto.

Candela non dà alcun segno di miglioramento

A pochi giorni dal Natale, un'atmosfera tetra e disperata continuerà a caratterizzare la Miel Amarga. Nella puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20, Severo continuerà ad attendere con grande trepidazione qualche segno di miglioramento in Candela che purtroppo non arriverà. L'uomo si era illuso, pensando che il segno della moglie desse inizio al suo risveglio e aveva deciso di non compromettere la salute sua e del nascituro. Tale punto di vista non cambierà: anche se la strada verso la guarigione sarà ancora lunga, Severo non darà l'autorizzazione per l'elettroshock e continuerà ad attendere il miracolo. Una situazione particolarmente tesa sarà presente anche alla villa, dove Francisca e Mauricio saranno protagonisti di un terribile scontro: la Montenegro accuserà, infatti, il suo capomastro di essere intervenuto per evitare grossi guai a Raimundo e trasformando così il suo piano in un fallimento.

