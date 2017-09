Kristen Stewart / Dalla storia d'amore con Robert Pattinson alle nozze con Stella Maxwell? Scoppia il gossip

Kristen Stewart

Mentre su Canale 5 va in onda il film Biancaneve e il Cacciatore, la sua protagonista Kristen Stewart continua ad essere rpotagonista del gossip. Negli ultimi tempi si è parlato di un possibile riavvicinamento al noto ex Robert Pattinson, smentiti tuttavia dalle voci che si rincorrono negli ultimi giorni. L’attrice non avrebbe alcuna intenzione di rimettersi con l’ex, anzi, sarebbe pronta a sposare la sua attuale fidanzata, Stella Maxwell. Dopo la fine della storia con Pattinson la Stewart ha iniziato a flirtare con varie donne. Avendo una lunga storia con Alicia Cargile, e una piccola parentesi con l’attrice francese SoKo e la musicista ed ex di Cara Delevingne St Vincent. Dalla fine dello scorso anno ha intrapreso una relazione con la modella di Victoria’s Secret Stella Maxwell, e le due non hanno mai nascosto il loro amore. Un amico della coppia ha rivelato a OK! che Kristen Stewart vorrebbe compiere il grande passo con la modella che al contrario sembra voler aspettare. Queste le parole della fonte anonima: “Kristen non vuole che la sua relazioni diventi incasinata come le sue storie precedente. È molto impulsiva da parte sua, ma insiste sul fatto che Stella sia l’amore della sua vita e vuole assicurarselo. Può apparire sicura, ma, in fondo, Kristen è molto insicura”.

L'ATTRICE PRONTA A CONVOLARE A NOZZE? L'INDISCREZIONE...

Ricordiamo che Kristen Stewart per il suo ruolo nel thriller Panic Room (2002) ricevette la sua prima candidatura agli Young Artist Award come migliore attrice protagonista. Mentre nel 2007 partecipa alla pellicola Into the Wild - Nelle terre selvagge per il quale ottiene una candidatura agli SAG Awards. Nell'edizione 2010 dei BAFTA vinse l'Orange Rising Star Award alla migliore stella emergente. La Stewart raggiunge la fama internazionale dopo aver interpretato il ruolo di Bella Swan (2008-2012), protagonista della saga di Twilight, l'adattamento cinematografico dell'omonima serie di romanzi della scrittrice statunitense Stephenie Meyer. Nel 2015 per la sua interpretazione nel film drammatico Sils Maria ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio César per la migliore attrice non protagonista. Una carriera in continua ascesa la sua.

