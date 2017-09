L'ISOLA DI PIETRO, GIANNI MORANDI / Video promo e anticipazioni: Pietro e il ritorno della figlia Elena

L'isola di Pietro - Gianni Morandi

Domenica 24 settembre, in prima serata su canale 5, debutta “L’isola di Pietro”, una co-produzione RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei che segna il ritorno di Gianni Morandi alla fiction. Il cantante veste i panni di Pietro, un pediatra che trascorre le sue giornate tra la vita in ospedale e i momenti di svago con l’amato labrador Mirto. La fiction è ambientata sull’isola di Carloforte dove, dopo quindici anni di assenza torna Elena, la figlia di Pietro. Dopo aver lasciato l’isola per un segreto che non conosce neanche il padre, Elena torna a Carloforte in seguito ad un incidente in cui è coinvolto anche Pietro. Il pediatra, così, si ritroverà nuovamente coinvolto nella vita della figlia. Nel corso della fiction che è stata in parte girata anche a Roma e Viterbo, il rapporto tra Elena e Pietro subirà un profondo cambiamento. Accanto a Gianni Morandi, protagonista assoluto della fiction, ci sono anche Chiara Baschetti che interpreta la figlia di Morandi, Cecilia Dazzi, Clotilde Sabatino e Federico Russo. Nel cast anche Michele Rosiello (vicequestore) e Cosima Coppola (PM Annalisa).

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 24 SETTEMBRE

Nella prima delle sei puntata de L’isola di Pietro, sull’isola di Carloforte si verifica l’esplosione dell’antica Tonnara. L’incidente avviene nel corso di una festa di liceo in seguito al quale quattro ragazzi perdono la vita. Sul posto, il primo ad arrivare prestare soccorso è il dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) che, nel tentativo di trarre in salvo tutti i ragazzi coinvolti, resta ferito a sua volta. Il grave incidente che ha sconvolto la comunità di Carloforte riporta sull’isola, dopo quindici anni di assenza, Elena (Chiara Baschetti), l’unica figlia di Pietro. Il ritorno a Carloforte riaprirà in Elena delle vecchie ferite che pensava si fossero rimarginate. La giovane donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con il suo doloroso passato. Cosa nasconde, dunque, la figlia del dottor Sereni? Cliccate qui per vedere il promo.

