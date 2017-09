L'OCCHIO CALDO DEL CIELO/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 19 settembre 2017)

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROCK HUDSON

L'occhio caldo del cielo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 16.25. Una pellicola di genere western con il titolo originalr The Last Sunset che è stata prodotta nel 1961 per la regia di Robert Aldrich. Nel cast sono presenti grandi interpreti soprattutto del genere western come Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph Cotten, Carol Lynley e Neville Brand. Questo film è stato girato per la grande parte nello stato del Messico ed in particolare nei pressi di Città dal Messico. La principale protagonista femminile è l’attrice americana Dorothy Malone nata a Chicago nel 1925. Una straordinaria interprete che nel 1957 ha saputo cogliere il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Come le foglie al vento. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L' OCCHIO CALDO DEL CIELO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo in Messico, qui un uomo di nome Brendan O’Malley (Kirk Douglas) sta provando ad attraversare il confine per mettersi in salvo e sfuggire alla polizia. Il bandito infatti è accusato di omicidio. Sulle sue tracce vi è lo sceriffo della contea del Texas, Stribling (Rick Hudson) un uomo rigido e ligio al dovere che ha intenzione di acciuffare Brendan. Lungo il tragitto della fuga, Brendan si ferma per un po’ di tempo ad un ranch in cui in passato O’Malley si era recato spesso essendo stato l’amante della signora Belle Breckenridge (Dorothy Malone). Si tratta nello specifico della fattoria dei Breckenridge dove la signora Belle vive insieme a suo marito John (Joseph Cotten) che da sempre ha lasciato il lavoro della fattoria sulle spalle di sua moglie essendo avvezzo al vizio di bere. I due coniugi Breckenridge hanno una splendida figlia di sedici anni, Melissa (Carol Lynley) che tutti chiamano Missy che in qualche modo a Brendan ricorda sua madre. Infatti il bandito non appena arriva al ranch si sente subito attratto dalla ragazzina anche in nome di quel vecchio e profondo amore che l’aveva legato in passato a sua madre. Nel frattempo, allo stesso ranch arriva anche lo sceriffo Stribling che aveva fiutato quella fattoria come possibile rifugio del bandito O’Malley. Questa situazione mette immediatamente in allarme Brendan che non ci pensa due volte ad accettare la proposta fatta da John di guidare il suo gregge dal Messico fino al Texas. Il bandito pensa che quella per lui potrebbe essere l’occasione per scappare per sempre e rifarsi una nuova vita, ma l’uomo non ha fatto i conti con la tenacia e la determinazione dello sceriffo che fiutata la cosa decide rischiare il tutto per tutto pur di incastrare Brendan O’Malley. .

