LA CITTA' PROIBITA/ Su Rai Movie il film con Chow Yun-Fat (oggi, 19 settembre 2017)

il film epico in seconda serata su Rai Movie

ZHANG YMOU ALLA REGIA

La città proibita, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere epica e storica con il titolo in linga originale Man cheng jin dai huang jin jia. Si tratta di un film cinese del 2006 che è stata prodotta dalla 01 Ditribution con la regia di Zhang Ymou, il soggetto è stato tratto da un dramma teatrale scritto da Cao Yu mentre lo stesso regista ha provveduto ad effettuare l’adattamento della sceneggiatura. I tanti effetti speciali che si possono ammirare in questo film sono stati prodotti da Amit Desai, il direttore della fotografia è Xiaoding Zhao mentre le musiche sono state elaborate dal compositore Shiregu Umebayashi. Nel cast sono invece presenti gli attori Chow Yun-Fat, Gong Li, Jay Chou, Liu Ye e Ni Dahong. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA CITTA' PROIBITA, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in Cina nel decimo secolo. Qui in prossimità delle festività del Chong Yang, l’imperatore Ping (Chow Yun Fat) sta per fare ritorno a corte. Insieme a lui Ping decide di portare con se il suo secondogenito, il principe Jai (Jay Chou). Ciò che spinge l’imperatore a tornare a casa però non è molto chiaro in quanto a causa dei rapporti molto tesi tra Ping ed il resto della famiglia, in particolar modo con sua madre, l’anziana imperatrice (Gong Li), sembra molto strano che l’imperatore avesse deciso di tornare proprio in quel periodo. Viene poi raccontata la storia di questa dinastia e che nello specifico l’imperatrice e il principe Wan (Liu Ye) avevano avuto una profonda relazione che poi era anche il suo figliastro. Questo amore malato però Wan non l’aveva mai approvato così aveva sempre immaginato di scappare dal palazzo con l’amore della sua vita, una bellissima ragazza di nome Chan (Li Man) che poi era la figlia del dottore di corte. Si viene poi a conoscenza che le condizioni di salute dell’imperatrice si fanno sempre più preoccupanti con la donna ossessionata dai terribili segreti che nasconde. Anche l’imperatore ha portato con se una serie di segreti e sembra che solo il dottore sia a conoscenza delle sue reali intenzioni. Questo metterà in allarme Ping che decide di agire nel più breve tempo possibile avendo sentito che qualche minaccia incombe su di loro.

© Riproduzione Riservata.