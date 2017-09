Luca Onestini e Soleil Sorgè/ Ospiti a Uomini e donne: sarà il gran giorno?

Luca Onestini e Soleil Sorgè, Uomini e donne

Uomini e donne torna in onda oggi, 19 settembre, con la seconda parte del trono classico e, finalmente, l'entrata in studio di Luca Onestini e Soleil Sorgè. La coppia nata proprio nello studio romano di Maria De Filippi alla fine della scorsa edizione, a maggio 2017, tornerà sul luogo del delitto mano nella mano e più innamorati che mai. Da allora sono ormai passati più di cinque mesi e i due saranno nello studio di Uomini e donne per raccontare quello che è successo ma, soprattutto, per confermare l'amore che provano uno per l'altro. Il pubblico non reagirà bene perchè ancora deluso dopo la scelta di Luca Onestini e il no alla bella Giulia Latini ma l'importanteè quello che i due provano l'uno per l'altra. La puntata in onda oggi è stata registrata a fine agosto e questo spiega la presenza di Luca Onestini in studio mentre adesso si trova nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 2017.

GLI ONES COME I DAMAELLIS?

Per molti fan di Uomini e donne, Luca Onestini e Soleil Sorgè potrebbero essere i nuovi Andrea Damante e Giulia De Lellis. Il carattere dei 4 è molto diverso così come la storia che le due coppie hanno vissuto nel programma di Maria De Filippi ma rimane il fatto che Luca adesso è finito al Grande Fratello Vip e la fidanzata Soleil Sorgè è sempre presente in studio e anche nel salotto di Barbara D'Urso proprio per parlare della sua esperienza. In un futuro sicuramente toccherà a Soleil entrare nella casa per fare una sorpresa a Luca Onestini e a quel punto la loro popolarità potrebbe salire alle stelle proprio come è successo ai Damaellis nella scorsa edizione del reality show. Andrà davvero a finire così?

