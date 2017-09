MARCELO BURLON E MICHELE LAMANNA/ I Modaioli di Pechino Express 2017 e una nuova mission: quale sarà?

Marcelo Burlon e Michele Lamanna a Pechino Express 2017

DAVANTI ALLE DIFFICOLTA' NON SI ARRENDONO

Marcelo Burlon e Michele Lamanna hanno appena iniziato la loro avventura a Pechino Express 2017. La coppia dei Modaioli è di certo quella più fashion del gruppo, ma anche fra le più svantaggiate. Non è stato raro infatti vederli in difficoltà durante la prima puntata, sia per via della prima prova che per l'ospitalità. I Modaioli sono stati fra i concorrenti a non aver indovinato subito la combinazione per liberare la barca dalle catene, per poi poter raggiungere gli studenti da accompagnare alla meta. Risultano tuttavia più vincenti on the road, dove a discapito di diversi fallimenti nel fare autostop, alla fine sono riusciti a non finire all'ultimo posto. Gli Egger sono stati perennemente indietro rispetto al resto dei Viaggiatori, ma questo implica che una volta fuori dal gioco, i Modaioli potrebbero rientrare fra le coppie più a rischio di eliminazione. Durante la prima tappa di Pechino Express 2017, i Modaioli si sono posizionati infatti al secondo posto per quanto riguarda la prima notte, al pari delle Caporali e subito dopo gli Amici. Al secondo fermo notturno li abbiamo visti invece al primo posto con gli Amici, riuscendo tuttavia a perdere quota nel rush finale.

LA COPPIA MARCELO BURION E MICHELE LAMANNA E' SPESSO IN CONTRASTO: PERCHE'?

Uno dei particolari più evidenti dei Modaioli riguarda il rapporto fra i componenti della coppia. Le telecamere di Pechino Express 2017 li ha mostrati infatti in netto contrasto, dove a predominare sembra essere per ora Marcelo Burlon. Il suo compagno di squadra, Michele Lamanna, dimostra invece di avere un carattere più mite e accondiscendente. Questo squilibrio potrebbe tuttavia non influenzare la loro avventura a Pechino Express, dato che un leader all'interno della coppia può rivelarsi molto utile. Del resto, se i Modaioli sono riusciti a trovare una sistemazione per la notte, per quanto precaria, è dovuto solo all'estro di Marcelo e non di certo grazie a Michele. Data la loro performance su strada e viste le difficoltà vissute, si può ipotizzare infatti che la funzione di Marcelo sia di trascinare il partner lungo la gara, di cui ha preso il controllo in modo del tutto naturale.

RIUSCIRANNO A SCONFIGGERE GLI AMICI DI PECHINO EXPRESS 2017?

La puntata di questa sera di Pechino Express 2017 promette di essere più dura rispetto alla precedente. I Modaioli entreranno infatti maggiormente a contatto con le loro emozioni, che potrebbero in qualche modo minacciare la loro determinazione nel proseguire. Lo spirito di squadra di certo non manca a Marcelo Burlon e Michele Lamanna, anche se si prevedono futuri contrasti. I due non hanno sfiorato per ora la lite, ma come andrà quando la gara diventerà più difficile? Se Michele non dovesse mantenere un certo ruolo di sottomesso potrebbe scoppiare di fronte alle pretese di Michele, che sembra gestirlo sotto ogni punto di vista. Per ora Michele e Marcelo rappresentano tuttavia una delle coppie più forti dell'adventure game e sembra tra l'altro che la loro nuova mission diventerà sconfiggere gli Amici con la complicità delle Caporali.

