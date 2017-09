MICHELA VITTORIA BRAMBILLA È INCINTA/ L'ex Ministro all'ottavo mese di gravidanza, è il suo terzo figlio

Michela Vittoria Brambilla

La famiglia di Michela Vittoria Brambilla si allarga ancora: la notizia è diventata di dominio pubblico in occasione di una manifestazione del suo movimento animalista al Teatro Dal Verme di Milano, durante la quale la Parlamentare è salita sul palco, lasciando davvero poco spazio ai dubbi. L'ex Ministro del Turismo è riuscita a mantenere il riserbo fino ad ora su una gravidanza già giunta all'ottavo mese, come da lei stessa affermato, e che ha sorpreso gli addetti ai lavori e gli appassionati di gossip. La Brambilla, che nel 2012 aveva sposato in gran segreto l'imprenditore Eros Maggioni (anche in quel caso aveva lasciato stupiti tutti i suoi sostenitori), è già madre di due bambini oltre che di un gran numero di animali di ogni tipo (insieme a cani e gatti, anche pony, capre, asinelli e chi più ne ha più ne metta). Il piccolo in arrivo, di cui non si conosce ancora il sesso, viene ad aggiungersi dunque ad una grande famiglia composta dal fratello maggiore Vittorio Edoardo, di 11 anni, e dalla sorellina Stella Sofia, di tre anni.

Michela Vittoria Brambilla aspetta un bambino

La notizia della gravidanza di Michela Vittoria Brambilla era già nell'aria da qualche giorno, ovvero da quando alcuni paparazzi l'avevano sorpresa per le vie di Milano con un tubino rosso che metteva in risalto le sue forme più che arrotondate. Ma la conferma, e qualche dettaglio in più, è stata data proprio sul palco del Teatro Dal Verme di Milano, in occasione di un evento del suo nuovo partito. Solo qualche giorno fa, infatti, la Parlamentare di Forza Italia che compirà cinquant'anni il prossimo ottobre, ha fondato il nuovo Movimento Animalista, che ha ottenuto il benestare anche di Silvio Berlusconi. L'obiettivo dichiarato dall'ex Ministro del Turismo è "Dire basta allo sfruttamento degli animali e metterli al centro del dibattito politico". Neppure la gravidanza la fermerà in questo nuovo obiettivo politico e non solo?

