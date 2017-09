MILEY CYRUS E LIAM HEMSWORTH/ Nessun matrimonio in vista per la coppia d'oro di Hollywood

Miley Cyrus - Facebook

Miley Cyrus ha ritrovato la serenità dopo una fase particolarmente trasgressiva della sua vita e della carriera musicale. Proprio gli eccessi, che hanno portato l'ex Hannah Montana ad essere ricordata nell'immaginario colletivo come 'la cantante nuda sopra una palla', avevano portato la sua relazione con Liam Hemsworth alla rottura, con degli strascichi che non si erano fatti attendere. Per fortuna, il ritorno alla normalità della star della Disney aveva ricucito le vecchie ferite e a distanza di qualche anno la coppia si era ricompattata, facendo anche progetti insieme per il futuro. Ma chi spera che molto presto ci sarà profumo di fiori d'arancio tra loro, resterà deluso. Sebbene Liam e Miley siano già ufficialmente fidanzati, infatti, per la cantante americana non è ancora arrivato il momento di convolare a giuste nozze, come da lei stessa dichiarato in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Grazia'.

Miley Cyrus non è ancora pronta a sposare Liam Hemsworth

Miley Cyrus è cambiata, diventando una donna più matura e consapevole di sè. La sua nuova immagine, evidenziata nel suo nuovo singolo 'Malibù' uscito in estate con un discreto successo dal punto di vista delle vendite, è di una persona semplice e romantica, molto lontana da quella bomba sexy e trasgressiva del suo precedente album. Ma di matrimonio ancora non se ne parla: "Non sto pensando al matrimonio. Ho 24 anni. Spero di poter vivere ancora un po’ prima di sposarmi. Se tre anni fa, qualcuno mi avesse detto che sarei stata qui, così felice, con quest’uomo accanto, probabilmente gli avrei riso in faccia. Ora mi godo questo momento. In alcune relazioni, capita di perdersi nell’altra persona. Io al contrario ho ritrovato me stessa". Come dichiarato dalla stessa Cyrus, quindi, la relazione con l'attore americano prosegue nel migliore dei modi, anche se lei preferisce non fare troppi programmi per il futuro: "Non ho idea di come saranno i prossimi tre anni, ma spero di essere ancora più felice".

