Matrimonio Stefano D'Orazio e Tiziana Giardoni / La foto dalle nozze insieme ai Pooh al completo

Matrimonio Stefano D'Orazio e Tiziana Giardoni (Chi)

Stefano D'Orazio, 69 anni, ex batterista dei Pooh, e Tiziana Giardoni, organizzatrice di eventi si sono sposati pochi giorni fa e finalmente arrivano le prime immagini di questo evento esclusivo al quale hanno partecipato tantissimi vip. Per l'occasione il settimanale Chi, in edicola da domani, mercoledì 20 settembre, ha infatti pubblicato in esclusiva le immagini delle nozze, che per l'occasione hanno visto la "reunion" di tutta la band, con tanto del cantante Riccardo Fogli. Una giornata indimenticabile per la coppia, legata ormai da ben 10 anni, che ha visto presente tanti volti noti. Come abbiamo appreso in diretta a Pomeriggio 5, al matrimonio hanno partecipato, tra gli altri, Barbara D'Urso come testimone dello sposo, ma anche Emanuela Folliero, il direttore del TG5 Clemente J. Mimun, gli attori Giampiero Ingrassia e Maurizio Micheli e il conduttore Paolo Ruffini.

LA "REUNION" DEI POOH ALLE NOZZE DI STEFANO D'ORAZIO

Nonostante i suoi 69 anni, per Stefano D'Orazio si è trattato delle prime nozze: "Gli altri Pooh continuavano a chiedermi "Ma quand'è che metti la testa a posto?" E nel tempo in cui l'ho deciso per la prima volta loro lo hanno fatto 2 o 3 volte ciascuno. - ha raccontato infatti il batterista dei Pooh, per poi aggiungere - La mia vita ha già avuto tre tempi, quello prima dei Pooh, quello con i Pooh e quello dopo i Pooh. Adesso iniziano i tempi supplementari. E saranno tutti da ridere". Non sarà sicuramente mancata la musica nel corso della serata e chissà che la band non abbia regalato qualche momento indimenticabile a tutti gli invitati...

