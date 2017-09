NO ESCAPE - COLPO DI STATO/ Su Italia 1 il film con Owen Wilson (oggi, 19 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE OWEN WILSON E PIERCE BROSNAN

No escape - Colpo di Stato, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 21.15. Unapellicola di genere thriller, azione e dramamtica che è stata affidata alla regia di John Erick Dowdle e si vanta delle magistrali interpretazioni degli attori hollywoodiani Owen Wilson, Pierce Brosnan e Lake Bell. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2015, è stata distribuita nelle sale statunitensi il 26 agosto 2015, mentre in Italia il film è arrivato il 10 settembre dello stesso anno. Il regista ha scelto delle ambientazioni molto suggestive come quelle del sud-est asiatico, che fanno da sfondo ad una trama e ad uno svolgimento pieno di tensione, emozioni e suspance fino all'ultima scena. La pellicola si presenta anche con un chiaro intento accusatorio nei confronti della politica espansionistica delle multinazionali negli Stati Uniti. Il trasferimento di Dwyer nel sud-est asiatico mette in evidenza una particolare strategia economica, che pur di trarre vantaggio e profitto non si fa scrupoli a sfruttare le risorse e la manodopera dei Paesi del terzo e quarto Mondo. Molta gente viene uccisa e sacrificata in nome del Denaro e del profitto, così come ci viene mostrato in prima persona dal personaggio interpretato magistralmente dall'ex 007 Brosnan. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NO ESCAPE - COLPO DI STATO, LA TRAMA DEL FILM

Ambientato negli Stati Uniti, No Escape - Colpo di Stato, racconta delle vicende di Jack Dwyer, rinomato ingegnere statunitense sotto contratto con l'azienda Cardiff, che si occupa della costruzione e della manutenzione del sistema di acquedotti nella zona. Dopo anni di studi, Dwyer riesce ad inventare e brevettare una particolare valvola, col quale potrebbe cambiare per sempre la sua vita. L'affare però fallisce e a causa delle brutte acque nelle quali naviga l'azienda a livello economico, spingono Jack Dwyer a trasferirsi nel sud-est asiatico con tutta la sua famiglia, composta dalla moglie Annie e le due figlie Lucy e Beeze. Anche qui l'ingegnere si occuperà del sistema idrico. L'impatto con la nuova realtà però risultato tutt'altro che facile, dato che dei gruppi di ribelli insorgono con l'obiettivo quello di rovesciare il governo centrale e liberarsi dell'egida degli 'invasori' occidentali. Jack e la sua famiglia correrano grandi pericoli e saranno costretti a fuggire in situazione di estrema emergenza per sopravvivere.

