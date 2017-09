Oggi Uomini e Donne/ In onda il Trono Classico: il quarto tronista e la decisione di Selvaggia (19 settembre)

Uomini e Donne, trono classico

Una nuova puntata ricca di sorprese ci attende oggi a Uomini e Donne. Va in onda la seconda parte del Trono Classico che riparte dallo scontro in studio tra Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo e Desirée Maldera. Purtroppo i due ex non tornano insieme e anzi Selvaggia conferma la sua decisione di chiudere per sempre. Chiuso il capitolo si passa ad Alex che incontra i ragazzi venuti per conoscerlo, sono 14. Arriva il quarto tronista: Paolo, 26 anni, di Torino, già visto come tentatore in Temptations Island, adora il suo cane, adora viaggiare, preferisce una ragazza allegra che lo faccia stare bene. Ventidue ragazze entrano in studio per l’appuntamento al buio: Mattia conosce già Chiara e Gessica, Paolo nessuna; parte il primo speedate per Sabrina che sceglie tre Nicolò, Matteo e un altro Nicolò, restano tutti e tre.

SELVAGGIA DICE NO A FRANCESCO, LUCA E SOLEIL IN STUDIO

Mattia comincia da Vittoria che resta e pur preferendo Mattia non si preclude altro. Altri tre ragazzi si presentano ad Alex: Andrea, Marco e Matteo, restano tutti e tre. Arriva poi il momento romantico con il filmato dedicato a Luca e Soleil: si sono scelti la primavera scorsa e vivono da quattro mesi la loro storia d’amore, oggi tornano per salutare e raccontare che tutto va a meraviglia. Si chiude con Selvaggia, Luca le dice che durante una serata non ha fatto che parlare bene di lei e che a lei tiene molto, lo sostiene anche Maria ma secondo Gianni chi è cambiata è proprio lei, Tina la difende – ha resistito finchè ha potuto, poi si è arresa – la discussione si accende, Francesco non sa dire se è ancora innamorato, e Selvaggia non torna sulla sua decisione!

