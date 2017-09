Olfo Bosè e Rafael Amargo/ Las Estrellas di Pechino Express 2017 al quarto posto

Las Estrellas, Olfo Bosé e Rafael Amargo

BEN CALATI NEL RUOLO

La coppia spagnola dei Las Estrellas composta da Olfo Bosè e Rafael Amargo è pronta a ripartire questa sera nella seconda ed attesa puntata del reality Pechino Express 2017 – Verso il Sol Levante presentata su Rai 2 dal padrone di casa Costantino Della Gherardesca. Per i due concorrenti spagnoli un nuovo appuntamento con l’avventura on the road le cui difficoltà sono state toccate con mano nel corso della prima puntata seppur non ci sono state eliminazioni come tradizione abbastanza consolidata del programma. Olfo e lo stesso Rafael hanno dimostrato di essersi calati abbastanza velocemente nella filosofia del programma e soprattutto di essere in possesso delle caratteristiche fondamentali per pensare di primeggiare in un format televisivo così strutturato. In attesa di scoprire se anche questa sera saranno tra i migliori, ricordiamo cosa hanno fatto la scorsa settimana.

OLFO BOSE' E RAFAEL AMARGO QUARTI AL TRAGUARDO

La prima puntata di Pechino Express 2017 è stata caratterizzato da un lungo percorso di ben 328 km. Un tragitto lunghissimo che i Las Estrellas, hanno affrontato dimostrando spirito di sacrificio e voglia di emergere. Infatti, al termine della prima parte del percorso il duo spagnolo era agganciato al gruppo di testa e per la precisione occupando la quarta posizione. Una posizione che Olfo Bosè e Rafael Amargo riescono a tenere saldamente fino al traguardo finale riuscendo quindi ad evitare il possibile rischio eliminazione che peraltro si scoprirà non esserci visto che dalla busta portata in dote dalle Caporali si evince che la puntata non avrebbe comunque previsto eliminazioni. Tra l’altro i Las Estrellas si tengono fuori dalla polemica di fine tappa tra gli Amici e Cristina degli Egger per via dell’atteggiamento non consono a questo genere di format tenuto da quest’ultima.

© Riproduzione Riservata.