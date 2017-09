Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 19 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 19 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Tra gli Scorpione sia i più giovani che chi ha una buona situazione lavorativa in questo periodo avranno anche di più. L'Acquario è in un periodo di transito, ma deve essere felice perché vivrà da mercoledì a venerdì giornate di stato di grazia. Si deve recuperare serenità, ma possono arrivare anche delle grandi soddisfazioni. Il segno che ha il cielo migliore è la Vergine che può ricevere delle chiamate o trovare delle occasioni che si aspettavano ormai da moltissimo tempo, soprattutto per chi ha più di cinquanta anni. Chi invece è giovane, spiega Paolo Fox, potrebbe sorridere se riuscirà a prendere al volo un'occasione che può essere la prima della vita. Il Cancro ha deciso di mettersi in gioco e per questo merita una nota specifica. C'è però da fare grande attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Nonostante questo nelle diverse cose che si fanno sarà premiato comunque il coraggio.

GIORNATA DIFFICILE PER...

L'Ariete sta bene quando è d'aiuto agli altri e il suo lavoro è riconosciuto e porta benessere. Si chiede in cambio un minimo di soddisfazione. Si ha sempre bisogno di sostegno e garanzie, ma non sempre si riesce ad essere positivi, spesso infatti ci si abbatte anche di fronte alla prima difficoltà. Il segno dei Gemelli in questa giornata sarà molto nervoso e non riuscirà a svoltare, partendo dal basso. Si è un po' stanchi e per questo si finisce anche a discutere con persone alle quali magari si vuole bene. Problemi anche nel lavoro soprattutto per chi è stato fermo per un po' di tempo. Il Leone non vive un periodo di grande serenità. Qualcuno deve avere la forza di controllarsi dal punto di vista economico, perché si rischia di esporsi troppo e di ritrovarsi quindi in situazioni che possono essere anche preoccupanti. E' il momento di agire, ma solo se arrivano determinate garanzie dall'esterno.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere come cambia da ieri a oggi l'oroscopo di Paolo Fox secondo quanto riportato sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il noto astrologo sottolinea come i Pesci saranno nervosi ancora dopo che ieri qualcuno ha perso la pazienza. Si deve cercare un po' di serenità perché sono giorni molto importanti, infatti chi si arrabbia rischia di rovinare la preparazione di un ottobre che si preannuncia davvero pieno di sorprese. E' il momento di essere carichi per riuscire finalmente a trovare una scelta che per qualcuno risulta difficile da fare ormai da troppo tempo. Continua la discesa negativa per il Sagittario che è in uno dei momenti più difficili del suo 2017. Si deve trovare il coraggio e la forza per essere positivi e determinati. Al momento c'è grande fiducia in quello che si potrà fare nei prossimi mesi, ma non tutti sono consci che spesso si esagera e si rischia di rovinare anche delle cose piuttosto importanti.

