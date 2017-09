PROVACI ANCORA PROF 7/ Anticipazioni terza puntata 21 settembre 2017: George affronta Livietta

Provaci ancora Prof 7

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Carmen sembra sparita nel nulla e le prime anticipazioni della terza puntata di Provaci ancora Prof 7 dicono che è in arrivo una notizia tremenda. Che si sia successo qualcosa di grave alla donna? Lo scopriremo giovedì sintonizzandoci su Rai 1. Sembra però che una parte della trama sarà dedicata a Livietta, ritornata a Torino. Da Londra farà il suo arrivo Alba che è venuta ad aiutare la sua amica a prendersi cura di Cami, in modo da poter cominciare a studiare Architettura come ha detto di voler fare a sua madre. Non sarà quindi un momento facile per Gaetano, che pensava di poter vivere in tranquillità con Camilla. Livia e Alba, rientrando una sera, troveranno il corpo di un uomo avvolto in un tappeto e da qui scaturiranno delle indagini, anche perché il cadavere sparirà dopo poco tempo.

PROVACI ANCORA PROF 7, GEORGE AFFRONTA LIVIETTA

Alba non sarà però l’unica ad arrivare da Londra. George, infatti, è deciso ad affrontare Livietta e anche a confessarle che l’ha effettivamente tradita come lei sospettava. La ragazza riuscirà a perdonarlo? Difficile dare una risposta positiva, visto quella che è stata la sua reazione al suo forte sospetto di essere stata tradita: è tornata in Italia portandosi via la figlia senza nemmeno voler rispondere a una telefonata di George. Vedremo poi Renzo ancora alle prese con la psicanalisi, mentre Gaetano sembra avere una notizia importante da dare a Camilla, anche se non sembra trovare il momento giusto visto che la vita in casa è piuttosto movimentata.

© Riproduzione Riservata.