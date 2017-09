Pechino Express 2017/ Seconda puntata: anticipazioni e diretta. Chi vincerà la tappa? (19 settembre)

Pechino Express 2017

La prima puntata della sesta stagione di Pechino Express 2017, ha letteralmente stregato il pubblico: merito del cast? Nonostante i nuovi concorrenti non siano molto famosi, hanno già avuto modo di regalare ai telespettatori delle dinamiche davvero interessanti. Anche Costantino Della Gherardesca poi, si è mostrato più in forma del previsto, regalando uno spettacolo divertente e pieno di ritmo. Grandi complimenti, sia dal popolo della rete che dagli articoli sul web, per la scrittura del programma, così come il suo montaggio. L'adventure game della seconda rete di Casa Rai quindi, torna puntualmente stasera per il suo secondo appuntamento, dalle 21.20 circa. Solo per questa settimana, il programma verrà presentato al pubblico con un doppia puntata stasera (19 settembre) e domani (20 settembre) per poi tornare con la sua programmazione fissa sempre al mercoledì. La scorsa puntata, abbiamo visto trionfare gli #Amici, il duo formato da Guglielmo Scilla (in arte Willwosh) e Alice Venturi. Entrambi YouTuber e molto uniti e complici. Proprio Guglielmo poi, ha avuto modo di rendersi il protagonista assoluto della prima puntata anche in rete.

L'esordio di Guglielmo Scilla e le nuove anticipazioni

A poche ore di distanza dalla messa in onda della prima puntata di Pechino Express 2017, Guglielmo Scilla ha deciso di pubblicare sul web un video raccontando il suo coming out. Con lo spirito goliardico che lo contraddistingue da sempre, Willwosh ha affermato: "Le cose che mi piacciono sono le ciliegie - spiega - il sushi, i libri, il rumore della pioggia, il ca..., Londra, l'indie, le stelle, i murales, gli indovinelli. Le cose che, invece, non mi piacciono sono il caldo, le scale, la febbre, i formaggi stagionati, la fi.., Charizard, lo spam, il calcio, le ingiustizie ed i marsupi". Staremo a vedere quindi, cosa combineranno stasera gli #Amici e se avranno ancora una volta modo di scontrarsi con Gli #Egger, ultimi arrivati della scorsa puntata. Alessandro però, ha reso pubblica tramite le sue lacrime, tutta la voglia di rimanere in gioco e per sua fortuna, la tappa è stata considerata non eliminatoria ed ha potuto proseguire la sua avventura al fianco della mamma Cristina. Stasera, la seconda puntata di Pechino Express si presenterà eliminatoria oppure no? Lo scopriremo solo tra alcune ore.

Tutti i concorrenti della seconda puntata di Pechino Express 2017

Ed intanto, citando il cast, scopriamolo per intero a seguire. La sesta edizione di Pechino Express 2017, vede la partecipazione delle #Caporali, gruppo formato da Antonella Elia e Jill Cooper; le #Clubber, ovvero Ema Stokholma e Valentina Pegorer; gli #Egger, Alessandro e Cristina; i Las #Estrellas, Olfo Bosé e Rafael Amargo; #Figliaematrigna, Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro; i #Maschi, Francesco Arca e Rocco Giusti; i #Modaioli, Marcelo Burlon e Michele Lamanna; e i vincitori della prima tappa, gli #Amici, Guglielmo Scilla e Alice Venturi. Le puntate di oggi e domani si svolgeranno ancora nelle Filippine. Si partirà da Manila per poi terminare a Baguio. L'interazione web, sarà grande anche in questa nuova puntata, tra Facebook, Instagram e Twitter con l'hashtag ufficiale #PechinoExpress. L'appuntamento con l'adventure game di Rai2 è quindi rinnovato questa sera, dalle 21.20 circa in poi.

© Riproduzione Riservata.