Pulilan, Filippine / Le tappe di Pechino Express 2017: scopriamo la provincia di Bulacan (Seconda puntata)

Pechino Express 2017

CITTÀ DELL’ENTROTERRA FILIPPINA

Nella seconda tappa dell’adventure - game Pechino Express – Verso il Sol Levante in onda questa sera sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Costantino della Gherardesca, i sedici concorrenti ancora in gara saranno chiamati a raggiungere la città di Bagac partendo dall’affascinante Manila. Un percorso di 170 km durante il quale verrà attraversata anche la città di Pulilan grosso modo a metà via. Pulilan è una città di circa 85 mila abitanti che si distende su una superficie di 46 chilometri quadrati. Si trova nella regione di Luzon Centrale nella provincia di Bulacan e non si affaccia sul mare bensì è sviluppata completamente all’interno. Da un punto di vista politico, Pulilan è divisa di 19 baranggay che rappresentano nel sistema politico filippino una sorta di borgo con tanto di governo locale. Insomma una sorta di comune a se stante.

LA PROVINCIA DI BULACAN

Pulilan si trova in una delle più affascinanti province delle Filippine tant’è che spesso viene indicata con il nome di Terra degli eroi. Infatti questa provincia della parte settentrionale delle Filippine, ha dato i natali a tanti personaggi che hanno scritto la storia di questo Paese asiatico resosi protagonisti di gesti epici come Francisco Balagtas , Marcelo del Pilar e Gregorio del Pilar. A differenza di altre provincie, questa di Balancan non è sorretta da un’economia prettamente basata sull’agricoltura ma grazie alla vicinanza rispetto alla città di Manila, propone un forte tasso di industrializzazione e quindi di civilizzazione. È famosa in tutto il Paese ma anche al di fuori dei confini internazionali per la presenza di importanti industrie di ceramica e per la lavorazione della pelle e produzione di scarpe che vengo esportate in tutto il mondo.

© Riproduzione Riservata.