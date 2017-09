Rinviato il Concerto di Umberto Tozzi, 40 Anni che Ti Amo/ Ecco cosa andrà in onda, il cantante ora sta bene!

concerto di Umberto Tozzi

Brutto incidente per Umberto Tozzi. Nella giornata di ieri, il famoso artista avrebbe dovuto registrare il concerto evento dal titolo “40 anni che ti amo”. Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in onda anche in prima serata su Canale 5 proprio oggi. Una brutta appendicite, ha costretto il cantante al ricovero immediato: "Mi dispiace con tutto il cuore per quello che sta accadendo. Tra poco entrerò in sala operatoria, avrei voluto essere con voi stasera per quello che si annunciava come il mio più bel concerto, ma ci vedremo prestissimo per passare insieme “la nostra serata indimenticabile”, ha scritto Umberto Tozzi. Il celebre cantante è stato ricoverato nella mattinata di ieri, lunedì 17 settembre ed è stato anche operato d'urgenza dopo alcune ore. L'organizzazione dell'evento (F&P Group) si è immediatamente attivata per fare recuperare la data dello show il prossimo 14 ottobre. Al Concerto di Umberto Tozzi, sarebbero dovuti intervenire la cantante internazionale Anastacia con cui il cantante aveva di recente inciso ed interpretato una bellissima versione inedita di “Ti Amo”. Oltre alla bionda artista pop, avrebbero dovuto esserci anche Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf.

Umberto Tozzi, intervento perfettamente riuscito

L'artista è stato ricoverato presso la Casa di Cura "Pederzoli" di Peschiera. Moltissimi i messaggi degli estimatori in rete che, siamo certi, faranno molto piacere al musicista. Il concerto di Umberto Tozzi all'Arena di Verona, doveva essere trasmesso su Canale 5 nel corso della serata di oggi, martedì 19 settembre nel prime time. Intervistato da Ansa pochi giorni prima del concerto, Umberto Tozzi ha svelato tutte le sue emozioni. L'artista doveva ritornare sul palcoscenico di Verona, dove tutto ha avuto inizio molti anni fa: “Stesso luogo, stessa canzone di 40 anni fa: un cerchio che si chiude. Una sorta di Back to the future. Si torna dove tutto è iniziato”– ha raccontato il cantautore. Al suo posto del Concerto, la rete ammiraglia di Casa Mediaset proporrà il film “Biancaneve e il Cacciatore” con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e Bob Hoskins. Proprio alcune ore fa, Barbara d'Urso tra tranquillizzato i fan di Umberto Tozzi, attraverso Pomeriggio 5: “Il mio amico Umberto sta bene, volevo comunicarlo a tutti rassicurando sulle condizioni di salute del grande cantante”. Serenità per i fan, anche grazie al messaggio del figlio Gianluca: “L'intervento di Umberto si è appena concluso e i medici ci hanno confermato che tutto è andato per il meglio".

