SFIDA A WHITE BUFFALO/ Su Iris il film con Charles Bronson (oggi, 19 settembre 2017)

il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST CHARLES BRONSON

Sfida a white Buffalo, il film in onda su Iris oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere western con il titolo in lingua originale The White Buffalo ed è stata prodotta dalla casa cinematografica italiana Dino De Laurentiis Company nel 1977 per la regia di J. Lee Thompson mentre nel cast troviamo il grande Charles Bronson, Will Sampson, Jack Warden, Slim Pichens, Kim Novak e Clint Walker. Questa pellicola è stata tratta dal romanzo di Richard Sale, Il Bisonte bianco. Nel cast figura anche la celebre attrice americana Kim Novak il cui vero nome all’anagrafe è Marilyn Pauline Novak. Nata a Chicago nel 1933 da genitori provenienti dall’allora Repubblica Ceca, la Novak ha esordito al cinema nel 1954 a soli 21 anni grazie al regista Lloyd Bacon che l’ha voluta nel cast del film La linea francese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SFIDA A WHITE BUFFALO, LA TRAMA FILM

Wild Bill Hickok (Charles Bronson) è stato in passato un noto pistolero, ma ora sta attraversando una fase di declino a causa di una terribile malattia che spesso lo tormenta con tutti i demoni del suo passato. L’uomo non soltanto si sente smarrito e perso ma inizia ad essere perseguitato da un sogno che in qualche modo lui interpreta come un segno negativo. In particolar modo Hickok sogna di essere su di una montagna la quale è immersa di neve e sogna di essere aggredito da un enorme bisonte bianco. Riconosciute le montagne nel sogno, Hickok si convince di dover affrontare questa paura recandosi proprio alla ricerca dell’esemplare. Come l’uomo aveva immaginato, il bisonte bianco esiste davvero e spesso distrugge gli accampamenti che trova lungo il suo percorso. È proprio quello che fa quella notte quando si reca in un accampamento indiano portando morte e distruzione, in particolar modo uccide una giovane donna indiana figlia di Cavallo Pazzo (Will Sampson) che immediatamente giura di vendicarsi del terribile animale. Nel frattempo Hickok dopo una serie di vicissitudini capitategli nel tragitto riesce finalmente ad arrivare sulle rocciose e selvagge montagne e qui finalmente può affrontare il bisonte e tutti i suoi demoni. Con lui si unisce un suo vecchio amico pistolero, un certo Charlie Zane detto un occhio (Jack Warden) e soprattutto Cavallo Pazzo che vuole in tutti i modi uccidere il feroce animale avvolgendo poi il corpo della figlia morta nel suo pregiato manto. I due uomini decidono di stringere una grande alleanza unendosi nel sanguinoso duello nel quale per fortuna riescono ad avere la meglio. L’indiano a questo punto può tenere fede alla promessa fatta alla figlia morta, Charlie Zane va via mentre Hickok rimane ancorato alla più disperata solitudine.

