SONG' E NAPULE/ Su Rai Movie il film con Alessandro Roja (oggi, 19 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ALESSANDRO ROJA

Song 'e Napule, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica del 2013 che è stata diretta dal duo di registi romano noto con lo pseudonimo di Manetti Bros mentre nel cast di protagonisti troviamo Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli e Peppe Servillo. Giampaolo Morelli e Serena Rossi hanno recentemente collaborato nell'ultimo film diretto proprio dai Manetti Bros dal titolo Ammore e malavita, che si è già aggiudicato il Premio Pasinetti. I due attori hanno inoltre recitato assieme nel sesto episodio della quinta stagione della serie tv L'ispettore Coliandro, in cui Morelli è l'attore protagonista. La cinematografia di Serena Rossi include film come Troppo Napoletano, Al posto tuo e Il silenzio di Lorenzo. Morelli ha preso parte a pellicole come Quel brano ragazzo, Nemiche per la pelle, Babbo Natale non viene da Nord e L'uomo perfetto. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SONG'E NAPULE, LA TRAMA DEL FILM NEL DETTAGLIO

Paco è un giovane appena laureato al conservatorio, ancora indeciso su quale carriera lavorativa intraprendere dopo gli studi, ma abilissimo nel suonare il pianoforte. È nato e vive a Napoli ma si sente lontano da tutto ciò che caratterizza la sua città. Arriva in suo soccorso la madre che lo raccomanda al comandate della polizia e, grazie all'aiuto di un noto politico della zona, pur non dimostrandone i requisiti, viene assunto come guardia del deposito in cui vengono stipate le merci sequestrate dalla polizia. Un giorno, il capo della squadra anti crimini lo nota, ascoltandolo suonare un pianoforte appena sequestrato. Paco viene così ingaggiato per una missione speciale, che lo vedrà infiltrato all'interno di una band musicale neomelodica. Il gruppo intratterrà gli ospiti del matrimonio di un noto boss della camorra, al quale parteciperà anche un killer ricercato da molto tempo, Ciro Serracane. E così Paco si trasformerà in Pino Dinamite, superando a pieni voti il provino per diventare il tastierista della band di Lollo Love. Ben presto Pino instaurerà un rapporto di rispetto ed amicizia con Lollo, innamorandosi poi della sorella di quest'ultimo. Per salvaguardare i suoi nuovi amici, Paco chiede al suo capo di modificare il piano ed attendere che la band e gli invitati al matrimonio sia andati via prima di intervenire per arrestare Serracane. Ma qualcosa andrà decisamente storto ed il piano messo in atto da Paco si rivelerà più complesso del previsto. Riuscirà a catturare Serracane ed a tenere al sicuro i suoi amici?

© Riproduzione Riservata.