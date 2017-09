STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Umberto Tozzi-40 anni che Ti Amo (martedì, 19 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, martedì 19 settembre 2017, la programmazione delle reti Mediaset si presenta molto ricca e varia per soddisfare come sempre i gusti di tutti i telespettatori. Ma vediamo rapidamente con una piccola introduzione cosa ci aspetta stasera sui vari canali Mediaset. Serata dedicata alla musica quella di Canale 5 con il concerto Umberto Tozzi - 40 anni che Ti Amo. Italia 1 propone invece il film d'azione No Escape - Colpo di Stato e Rete 4 invece manda in onda il film comico Baciato dalla fortuna. La programmazione continua spediata sul resto dei canali Mediaset con il prime time su Mediaset Extra con Grande Fratello Vip, il genere western è di casa su Iris con il film Ultima caccia e la serie tv poliziesca va in onda su Top Crime con The Mentalist. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 andrà in onda il concerto di Umberto Tozzi, il cantante ha deciso di celebrare i suoi quarant'anni di carriera e del suo successo più importante 'Ti Amo', conosciuto in tutto il mondo. Su Rete 4 invece sarà di scena il divertentissimo film Baciato dalla Fortuna, classica commedia all'italiana con la comicità di Vincenzo Salemme, la bravura del figlio d'arte Alessandro Gassman e la sensualità delle bellissime Asia Argento ed Elena Santarelli. Emozioni forti su Italia 1, dove ci sarà la prima tv No Escape - Colpo di Stato, straordinario film con Owen Wilson e Pierce Brosnan, critica all'imperialismo americano e denuncia sulle condizioni di vita delle popolazioni del terzo e quarto mondo.

Su La5, spazio alla replica dell'ultima puntata del Grande Fratelo Vip, attesissimo reality giunto alla sua seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno. Occhi puntati sul mitico Cristiano Malgioglio, uno dei favoriti del pubblico, e sulla bellissima Ayda Yespica, che ha già avuto modo di prendere parte ad altri reality show. Disaster Movie, pellicola comica sul filone americano alla Scarie Movie e parodia dei maggiori blockbusters americani come The Avengers, The Day After Tomorrow e Cloverfield. Il film andrà in onda su Italia 2. Prime time in tempo reale dalla casa del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra, grazie al quale entriamo nella casa più famosa d'Italia a scoprire cosa fanno i protagonisti di questa edizione. Su Iris il film Ultima Caccia, western emozionante con Robert Taylor, Stewart Granger e Lloyd Nolan. Infine, su Top Crime andranno in onda il secondo e il terzo episodio della sesta stagione di The Mentalist, fortunatissima serie televisiva a tinte noir con Simon Baker, Robin Tunney e Amanda Righetti che ha incollato milioni di spettatori ai teleschermi.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5, ore 21.15, Umberto Tozzi - 40 anni che Ti Amo, concerto

Italia 1, ore 21.15, No Escape - Colpo di Stato, action movie drammatico

Rete 4, ore 21.15, Baciato dalla Fortuna, commedia all'italiana

La5, ore 21.15, Grande Fratello Vip, reality show

Italia2, ore 21.15, Disaster Movie, film comico demenziale statunitense

Mediaset Extra, ore 21.15, Prime Time Grande Fratello Vip, reality show

Iris, ore 21.15 , Ultima Caccia, film western americano

Top Crime, ore 21.15, The Mentalist, serie tv poliziesca

