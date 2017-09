STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Paradiso delle Signore (martedì, 19 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, martedì 19 settembre 2017, il palinsesto dei canali Rai è da veri intenditori, partendo già dal primo canale dove ci sarà in scena Giuseppe Zeno nella fiction Il Paradiso delle Signore, fortunata serie tv ambientata durante il boom economico e che è giunta alla seconda stagione dopo il grande successo riscosso lo scorso anno. Su Rai 2 torna il reality show Pechino Express e su Rai 3 spazio all'approfondimento con #Cartabianca. Non da meno sono il resto dei canali Rai che propongono due film, un programma teatrale e una serie tv. Rai 4 e Rai Movie trasmettono due film ma di genere diverso, uno è un action movie dal titolo The Legionary e l'altro è di genre commedia Song'e'Napule. Rai 5 allieta la sua prima serata con lo spettacolo teatrale Sanghenapule e infine a chiudere la lista dei programmi c'è la serie tv poliziesca su Rai Premium Blood bloods.Ma adesso, vediamo insieme nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Apre la serata Rai 1 con la messa in onda dell'atteso appuntamento con la fiction Il Paradiso delle Signore. Su Rai 2 andrà in scena un grande ritorno, quello di Pechino Express. Come sempre alla conduzione ci sarà Costantino della Gherardesca, che per il quinto anno consecutivo sarà il presentatore di uno dei reality show di maggiore successo negli ultimi anni. Ancora una volta un gruppo di personaggi famosi e non dovrà cercare di sbarcare il lunario con ogni mezzo, percorrendo una strada ardua tra i paesi asiatici. Su Rai 3 spazio alla giornalista Bianca Berlinguer e al suo format di approfondimento e informazione dal titolo #CartaBianca. Su Rai 4, casa del cinema della tv nazionale, ci sarà il film The Legionary - Fuga dall'Inferno, action movie mozzafiato con i duri del cinema hollywoodiano, oltre a Jean Claude Van Damme (per l'occasione attore e regista della pellicola) ci saranno al suo fianco Adewale Akinnuoye-Agbaje, Steven Berkoff, Nicholas Farrell e Jim Carter.

I cinque daranno vita a combattimenti e inseguimenti all'ultimo sangue Su Rai 5 andrà in onda Sanghenapule, trattasi di uno spettacolo teatrale scritto e realizzato da Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, che punta al cuore di Napoli, svelandone pregi e difetti, caratteristiche meravigliose e contraddizioni di una città unica al mondo. Su Rai Movie si resta nel capoluogo partenopeo, dove Alessandro Roja e Giampaolo Morelli sono alle prese con la risoluzione di un caso piuttosto spinoso, in un viaggio che li vedrà coinvolti in canzoni neomelodiche e grandi classici della canzone napoletana. Nella casa delle serie tv di Rai Premium ci sarà invece posto per due episodi della serie Blue Bloods. Fortunatissima serie poliziesca statunitenste giunta alla sua quarta stagione e già rinnovata per una quinta con Tom Selleck e Donnie Wahlberg.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai 1, ore 21.15, Il Paradiso delle Signore, fiction italiana

Rai 2, ore 21.15, Pechino Express, reality show

Rai 3, ore 21.15, #Cartabianca, talk show politico e d'attualità

Rai 4, ore 21.15, The Legionary, action movie americano

Rai 5, ore 21.15, Sanghenapule, spettacolo teatrale

Rai Movie, ore 21.15, Song'e'Napule, commedia italiana

Rai Premium, ore 21.15, Blue Bloods, serie tv poliziesca americana

