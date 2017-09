Sabrina Ghio, Paolo Crivellin, Alex Miglior e Mattia Marciano, ecco i tronisti di Uomini e Donne 2017

Tronisti Uomini e Donne 2017

È iniziata col botto la nuova edizione di Uomini e Donne. Ben quattro sono i tronisti scelti da Maria De Filippi questa volta, tre uomini e una donna. Lei è Sabrina Ghio, che in molti hanno conosciuto nell'edizione del 2004 di Amici. Oggi, mamma di una bambina, cerca un uomo che sia la sua metà e che soprattutto le faccia da fidanzato. Al suo fianco Alex Migliorini, che è il secondo tronista gay di Uomini e Donne. A concludere questo quartetto sono due affascinanti tronisti già ben noti al pubblico di Canale 5: si tratta di Mattia Marciano, che fu corteggiatore di Desirée Popper, e Paolo Crivellin, tentatore di Temptation Island 2017. Entrambi hanno però già le idee chiare su questo percorso appena iniziato. Nel video di presentazione, Paolo infatti dichiara: "Spero che sia una bellissima esperienza e mi auguro che vada tutto bene.

Sabrina Ghio, Mattia Marciano, Alex Migliorini e Paolo Crivellin i protagonisti

Sicuramente cerco una ragazza che vede la vita un pò come la vedo io, che prende un pò le cose come vengono senza stare a impazzire troppo. - e ancora confessa - Io ho una tendenza un pò zen quindi cerco di essere determinato sulle cose e poi se le cose non accadono voleva dire che non è la nostra strada. Poi sicuramente mi piace divertirmi, quindi vorrei una ragazza solare simpatica, non permalosa e non possessiva". Molto emozionato Mattia Marciano che, archiviato il percorso fatto e delusione avuta dalla Popper - che abbandonò il trono senza scelta - dichiara di essere ancora più determinato a trovare l'amore vero, che questa volta non lo lasci con un pugno di mosche. Un quartetto quello dei nuovi tronisti che promette grandi sorprese!

