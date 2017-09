Sandra Mondaini e Raimondo Vianello/ Il duo che ha lanciato la commedia della vita quotidiana (Techetechetè)

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello (Foto: LaPresse)

I momenti più emozionanti e significativi della carriera di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello su Raiuno: l'appuntamento è fissato alle 20.35 di stasera, martedì 19 settembre 2017. Sarà Techetechetè a riavvolgere il nastro relativo alla storia del duo comico più amato della tv italiana: il ricco patrimonio è contenuto nell'archivio Rai, dove sono conservati gli sketch dei due personaggi che hanno scritto le pagine più importanti della storia della tv italiana. Chissà quali fasi della carriera dei due coniugi verranno proposti oggi. Un appuntamento eccezionale per omaggiare una delle coppie più importanti del nostro mondo dello spettacolo: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Una coppia amata anche per la grande capacità di ironizzare sulla loro storia, non a caso i loro sketch sono rimasti impressi nella storia. Alcuni potrebbero tornare sugli schermi televisivi grazie all'appuntamento odierno di Techetechetè.

LA COPPIA CHE HA TRATTATO CON IRONIA TEMI SCABROSI

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello tornano in tv: la storica coppia sarà protagonista di Techetechetè su Raiuno. La loro tv non urlata sarà nuovamente protagonista: i loro testi intelligenti e mai volgari, la loro geniale cifra comica, sempre irriverente, sono alcune delle caratteristiche che li hanno resi celebri. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello erano apprezzati anche per la capacità di trattare con lieve ironia temi scabrosi per l'epoca, come l'adulterio. Due icone del mondo dello spettacolo italiano, una coppia inossidabile che ha saputo mettere in scena in maniera memorabile la commedia della vita quotidiana giocando con ironia sulle tradizionali scaramucce tra moglie e marito. Le lunghe carriere di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello però sono cominciate da strade diverse: le milanese, figlia del pittore umorista Giacinto Mondaini, inizia come soubrette nei varietà di Macario. Lui romano, figlio di un ammiraglio, sportivo appassionato, raggiunge il successo al cinema e con gli sketch televisivi con Ugo Tognazzi.

