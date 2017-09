Selvaggia e Francesco/ Desirèe Maldera pronta a nuove rivelazioni nello studio di Uomini e donne?

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

Siamo tutti rimasti a bocca asciutta ieri a Uomini e donne. Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo sono entrati in studio sul finire della puntata di Uomini e donne, la prima della stagione, ma il loro discorso è rimasto appeso proprio quando Selvaggia Roma era all'attacco di Desirèe Maldera. Anche la bella tentatrice di Temptation Island è in studio per chiarire la questione e questo strano triangolo che, a quanto pare, è stato captato solo da Selvaggia tanto che, per via di un like che il suo fidanzato ha messo alla foto della sua rivale, tutto è finito. In realtà sembra che lo scontro finale che ha portato Selvaggia ad andare via di casa sia arrivato proprio dopo questo like ma i sentori c'erano già tutti.

LO SCONTRO È SERVITO

Selvaggia Roma è una donna stanca di essere offesa, di essere presa di mira ma anche di essere accusata e denigrata da un compagno che ad ogni litigata l'ha cacciata via di casa sottolineando che è tutto suo. Dopo un po' quello che si prova diventa altro e alla prima occasione in cui si può alzare la testa, succede che la coppia scoppia. La stessa Sabrina Ghio ha fatto notare che i due forse non hanno il coraggio di lasciarsi ma alla fine è proprio quello che è accaduto. Rimane il fatto che la bella romana, ex corteggiatrice, ha ancora qualcosa da chiarire con Desirèe e nei primi minuti della puntata di oggi di Uomini e donne le vedremo finalmente al confronto con tanto di intervento anche da parte degli opinionisti che prenderanno le parti di Francesco e Selvaggia alla fine di questo racconto. Maria De Filippi e Filippo Bisciglia hanno provato in tutti i modi ad evitare il peggio ma, a quanto pare, non adrà a finire così.

