TEMPESTA D’AMORE / Anticipazioni puntata 19 settembre: Clara e Adrian innamorati, la scoperta di David

Tempesta d'amore

David sarà il protagonista della puntata odierna di Tempesta d’amore. Il ragazzo, infatti, è diventato improvvisamente cieco e nessuno riesce a capire le cause. Dopo aver recuperato la vista, David è diventato nuovamente cieco. In ospedale, nonostante i numerosi esami fatti, non si conoscono ancora le cause della cecità di David (Michael N. Kuhl). Charlotte (Mona Seefried), preoccupata per la stabilità pschica di David, chiede al suo psicoterapeuta di aiutare il ragazzo. Il medico, dopo aver visitato David, ritiene che la sua cecità sia dovuta ad esperienze traumatiche vissute durante l’infanzia. David comincerà così un lungo percorso con il dottore che lo porterà a ricordare un episodio che la sua mente aveva completamente rimosso. David, infatti, scoprirà che Beatrice ha ucciso suo padre riuscendo a far passare l’omicidio per un incidente. La cecità di David, dunque, è causata dal terribile gesto fatto da Beatrice. Basterà questa scoperta per restituire a Davide la sua vita normale?

CLARA E ADRIAN INNAMORATI

Nella nuova puntata di Tempesta d’amore ci sarà spazio anche per Clara (Jeannine Michele Wacker) e Adrian (Max Alberti). I due, dopo essersi baciati, capiscono di non riuscire più a stare lontani l’uno dall’altra. Decisi, però, a non fare stare male William (Alexander Milz), Adrian e Clara capiscono che per poter vivere liberamente il loro amore, non possono rimanere al Furstenhof. Ella (Victoria Reich) spiega a Tina (Christin Balogh) di voler chiudere l’attività di weeding planner insieme alla sua migliore amica Rebecca (Julia Alice Ludwing). Prima, però, ha urgente bisogno di trovare un lavoro. Grazie all’intervento di Melli (Bojana Golenac), Ella viene così assunta come cameriera ai piani. Durante il suo orario di lavoro, la ragazza perde il braccialetto appartenuto a sua nonna. A trovarlo è William a cui Ella, come gesto di ringraziamento, si offre di offrire un caffè. William, però, ancora risentito dal tradimento di Clara, si mostrerà indifferente facendo una brutta impressione su Ella.

