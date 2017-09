THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 19 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rai 4

JEAN CLAUDE VAN DAMM NEL CAST

The Legionary - Fuga dall' inferno, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione del 1998 che è stata diretta da Peter MacDonald ed interpretata da Jean Claude Van Damme e Steven Berkoff. L'attore Jean Claude Van Damme, che veste i panni di Alain Lefevre, è tra i più famosi interpreti internazionali, noto per i suoi celebri personaggi in film come The Stepherd-Pattuglia di confine, Gli occhi del dragone, The order, Pound of flesh e I mercenari 2. Le scene del film The Legionary-Fuga dall'inferno sono state quasi interamente girate in Marocco. Nonostante un budget esiguo, di circa 20 milioni di dollari, il film riuscì a suscitare molte reazioni positive, ottenendo un certo seguito. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO, LA TRAMA DEL FILM

La trama si svolge a Marsiglia nel 1920. Alain è un promettente lottatore di pugilato che desidera raggiungere l'America il prima possibile. Non disponendo dei fondi necessari per compiere il viaggio, accetta la proposta di Galgani, un boss locale, ed inizia a combattere negli incontri clandestini organizzati dal criminale. La missione di Alain è quello di assecondare il giro delle scommesse, truccando gli esiti dei suoi incontri. A complicare la situazione è Alain che si innamora di Katrina, compagna di Galgani. La coppia clandestina si frequenta in gran segreto e pianifica di partire assieme per gli Stati Uniti. La situazione precipita quando Alain vince un incontro che avrebbe dovuto perdere. Per sfuggire alla furia omicida di Galgani non gli resta che fuggire, portando via con se anche Katrine. Poco dopo, però, la gang di Galgani li rintraccia, uccidendo la persona che aveva aiutato Alain a fuggire e rapendo la donna. Di tutta risposta, Alain colpisce a morte il fratello del criminale. Ferito e solo, Alain finisce in un campo di addestramento dell'esercito francese e viene inviato in missione in Marocco.

La vita al fronte è dura, ma nel frattempo Alain ha modo di stringere profondi rapporti di amicizia con gli altri commilitoni. Poco tempo dopo, Galgani scopre dell'arruolamento di Alain ed invia in Marocco alcuni della sua gang per trovarlo e catturarlo. Ma tutto si complica quando nel corso di un'operazione, il gruppo di cui fa parte Alain rimane vittima di un imboscata. Tutti i compagni dell'uomo vengono uccisi e solo lui sopravvive. Alain viene miracolosamente lasciato libero dalla tribù di ribelli che ha messo in atto l'imboscata e così è costretto a tornare al campo base da solo, nel bel mezzo del deserto.

© Riproduzione Riservata.