TORNA A SETTEMBRE/ Su Rete 4 il film con Gina Lollobrigida (oggi, 20 settembre 2017)

il film comico e sentimentale nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GINA LOLLOBRIGIDA

Torna a settembre, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 19 settembre 2017 alle ore 16.25. Una pellicola di genere commedia sentimentale che è stata diretta nel 1961 dal regista Robert Mulligan. Il cast stellare accenderà le luci su Gina Lollobrigida e Rock Hudson a cui si uniscono Walter Slezak, Sandra Dee, Rossana Rory, Brenda De Banzie e Joel Grey. Da segnalare inoltre la presenza dell'attrice Liana Del Balzo nel ruolo della Madre Superiora, un'artista italiana scomparsa nell'83 e conosciuta per la sua collaborazione con il grande Maestro dell'arte Pablo Picasso. Il film di Mulligan appartiene inoltre al genere romantico ed ha conquistato al box office oltre 6 milioni di dollari per la sua uscita in Canada. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

TORNA A SETTEMBRE, LA TRAMA DEL FILM

Il film segue le vicende del ricco uomo d'affari Robert Talbot, in vacanza sulla costa ligure in compagnia di Lisa Fellini. In seguito la donna deciderà di annullare il suo matrimonio con Spencer per incontrare Robert mentre si trova inv iaggio a Milano. In seguito al suo nuovo arrivo alla villa, Robert scopre che Maurice Clavell ha trasformato la struttura in un hotel che al momento ospita un gruppo di adolescenti. Fra queste c'è anche Sandy e l'accompagnatrice Margaret Allison. La partenza del gruppo verrà rinviata a causa di un piccolo incidente di Margaret, che scivolerà a causa di un tappo di sughero presente sul pavimento. Il tappo serviva inoltre a sigillare una bottiglia di champagne di Robert, che è costretto a quel punto ad accompagnare la donna fino in ospedale. La disavventura del ricco americano continuerà a causa di un gruppo di ragazzi che ha preso il controllo della villa e che inizierà a corteggiare le ragazze. Robert in seguito accompagnerà le ospiti in un giro turistico per la città ed entreranno in un club, in cui danzerà con ciascua ragazza. Ne approfitterà tra l'altro per fare appello alla loro castità, nel timore che possano compiere un passo falso. Le ragazze invece approfitteranno del fatto che Robert non sia del tutto lucido per alzare il gomito. A tutto questo si aggiungerà anche la furia di Lisa, che deciderà alla fine di lasciare la villa per ricongiungersi con il futuro sposo.

