UNA VITA / Anticipazioni puntata 19 settembre: Rosina accetta la proposta di Liberto?

Una Vita

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Una Vita, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Purtroppo, la doppia programmazione estiva d'ora in avanti sarà solo un lontano ricordo: con l'avvento di Uomini e donne, la telenovela spagnola durerà soltanto mezz'ora come accaduto prima delle vacanze. Si ripartirà dal rapporto tra Rosina e Liberto, che continuerà ad essere oggetto di preoccupazione per la donna: da un lato si sentirà profondamente lusingata per l'interesse del nipote di Susana, ma dall'altro non potrà nascondere il proprio senso di colpa e la preoccupazione di diventare lo zimbello di tutti gli altri abitanti del palazzo. A peggiorare le cose, arriverà la serata trascorsa all'Opera dalla coppia e il nuovo riferimento dello studente al bacio che lui e Rosina si sono scambiati qualche giorno prima. Il giovane studente non si tirerà indietro davanti all'indecisione della donna, arrivando persino a proporre un appuntamento vero e proprio. Questa volta lei accetterà?

Cayetana in depressione a causa del duca di Somoza

Il peggio deve ancora arrivare per Cayetana che oggi a Una Vita sarà chiamata ad affrontare un'altra terribile notizia. Sollecitato da Teresa, il duca di Somoza si recherà ad Acacias 38 per fare visita alla sua amante per le prima vola dopo l'incidente. Ma anziché sostenerla, finirà per informarla della più terribile decisione possibile: lui non intende continuare a frequentare una donna dal volto sfigurato! Tra lui e Cayetana, quindi, sarà finita per sempre! Queste parole saranno un duro colpo per la dark lady, resosi conto di avere perso anche l'amore insieme alla sua bellezza. Il fatto la farà cadere nuovamente in un fortissima depressione e a nulla servirà il tentativo di Fabiana e di Teresa di tirarla su di morale. La vedova di German arriverà a dichiarare di non avere più nessun motivo per vivere, al punto tale da meditare il suicidio. Riusciranno sua madre e la sua più cara amica ad evitare il peggio?

