Un posto al sole: Giulia corre in soccorso di Franco e Angela (Anticipazioni puntata 19 settembre)

Un posto al sole

Sono tempi duri per Franco e Angela che stanno vivendo la fase più difficile della loro relazione. Nelle ultime puntate di Un posto al sole, la coppia ha litigato quotidianamente a causa dell'ennesimo pericolo nel quale si è messo Boschi. A peggiorare una situazione già spinosa, è arrivata la lettera del legale della proprietario della palestra con le ben note conseguenze che difficilmente troverà una soluzione ragionevole. Nell'appuntamento di questa sera, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 20:40 circa, si riparlerà di questa coppia giunta ormai al capolinea. Non sembrerà via d'uscita per loro e neppure l'aiuto tentato da Renato sembrerà dare i suoi frutti. Per evitare la separazione della figlia con il suo storico compagno, oggi scenderà in campo anche Giulia che si renderà conto che la coppia potrà ancora avere una via d'uscita. Con il suo intervento, riuscirà ad evitare il peggio?

Le proposte di Giulia e Arianna

Anche Arianna sarà alla ricerca di una strategia per portare avanti il suo progetto. In questo caso non si tratterà di una storia d'amore, quanto piuttosto la creazione di un Vulcano 2.0: la presenza di una cucina aumenterà il numero di clienti? Dopo avere convinto Andrea di questa interessante opportunità e avere trovato anche l'approvazione di Silvia, oggi Arianna cercherà di coinvolgere anche Teresa e Otello in questo progetto. Il loro rifiuto rischierà di compromettere tutta la situazione, almeno fino a quando la stessa Silvia avrà un'altra proporsta interessante. All'interno del comando dei Vigili la tensione non accennerà a diminuire, dopo che Mariella ha scoperto la verità su Massaro e sui tentativi di conquista. La compagna di Guido si preparerà quindi a compiere la sua vendetta confrontandosi proprio con Cerruti: cosa avrà in mente? Raggiungerà il suo complicato obiettivo?

