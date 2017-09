Uomini e Donne/ Anticipazioni: cosa nasconde l'addio allo show di Michele D’Ambra? (trono over)

Maria De Filippi a Uomini e Donne

In seguito alle ultime registrazioni, Michele D’Ambra, per giustificare la sua assenza dal trono over, ha rivelato ai suoi fan di aver iniziato a frequentare Astrid, l'ex dama di Uomini e Donne non confermata nella nuova edizione dello show. Tuttavia, questo repentino cambio di rotta, a pochi giorni dall’annuncio del suo ritorno sulle scene, ha creato non pochi problemi all’ex di Gemma Galgani, che sui social, nel giro di poche ore, è stato attaccato dai post avvelenati dei tanti haters: “Perché entrambi non sono stati richiamati dalla redazione... quindi non li vedremo più”, scrive infatti una follower fra i commenti. A unirsi alle sue parole, poco dopo, altri utenti, che hanno sottolineato come Michele D’Ambra abbia iniziato a manifestare una certa predilezione nei confronti di una nuova dama a distanza di poche settimane dal suo interesse per Barbara Desanti: “A turno li conosci tutte”, “Te le stai girando tutte”, “Stai diventando il nuovo Giorgio”.

NUOVA EDIZIONE, VECCHI PROTAGONISTI

Uomini e donne, con la prima puntata in onda ieri nel pomeriggio di Canale 5, ha dato spazio alle vicende dedicate ai giovani. Per vedere in tv tutti gli sviluppi dei protagonisti del trono over, di conseguenza, dovremo aspettare ancora qualche giorno, quando Canale 5 manderà in onda le nuove avventure di Gemma Galgani e di tutti gli uomini che, ormai da molte stagioni, continuano a orbitare attorno al suo personaggio. Fra i tanti protagonisti che quasi certamente non popoleranno il parterre della prossima stagione, oltre a Michele D’Ambra e Astrid, che hanno annunciato di aver iniziato a frequentarsi mettendo fine al loro percorso nel dating show, anche il "chiacchieratissimo" Luca Rufini, che dopo aver passato un’estate intera fra lavoro e vacanze, ormai ha occhi solo per la sua bambina. Rivedremo l’ex cavaliere più discusso del trono over di nuovo in tv o il suo è un addio definitivo?

