Uomini e Donne/ Mattia Marciano e Sabrina Ghio i più “chiacchierati” (trono classico)

Sabrina Ghio, protagonista del trono classico

Per la gioia dei tanti fan, Uomini e donne ieri pomeriggio ha aperto la nuova stagione con le prime avventure dei protagonisti del trono classico. Maria De Filippi, supportata dagli ormai indispensabili opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha quindi presentato al pubblico di Canale 5 i quattro giovani ragazzi che, a partire da oggi, popoleranno il parterre destinato ai giovani. Fra questi, come già ampiamente anticipato, anche Mattia Marciano, che prima di prendere il posto sul trono a lui destinato è stato anticipato dal un breve video di presentazione. Tuttavia, molti telespettatori non hanno gradito il suo ritorno nello studio di Canale 5, ricordando quel passato alla corte di Desirée Popper e le reazioni, forse un tantino esagerate, di fronte al rifiuto della tronista di compiere una scelta. “Corteggiava Desirée soltanto per visibilità e si vedeva benissimo che puntava al trono”, “non mi piaceva neanche prima”, scrivono i fan. Riuscirà Mattia a far cambiare idea ai suoi detrattori?

SABRINA GHIO FRA CRITICHE E CONSENSI

Quali sono state le prime reazioni del pubblico di fronte alla nuova edizione del trono classico? In attesa di avere una panoramica più ampia attraverso la pubblicazione dei dati Auditel, scopriamo ciò che pensano i tanti telespettatori attraverso i commenti postati nelle ultime ore sui social. “Mamma mia!!! Maria, Tina, Sabrina silicone a go go, Sabrina ha le guance talmente gonfie che quando ride si formano i solchi. Ma possibile che a 30 devono ricorrere a tutti questi interventi?”, “Sempre stata carinissima e molto simpatica ma sembra la donna gatto”, “Sabrina me gusta... al di là che sia rifatta chi se ne importa... se hai bellezza con tanto di femminilità, ironia e intelligenza hai una marcia in più. E comunque staremo a vedere il suo percorso, non ha senso giudicare quello che non si conosce!!!”. Dopo la prima puntata, tutti i commenti sono quindi per Sabrina Ghio, che rifatta o meno, grazie alla sua personalità, è riuscita in breve tempo a far breccia nel cuore dei fan.

© Riproduzione Riservata.