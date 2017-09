Valentina Pegorer e Ema Stokholma/ Le Clubber di Pechino Express 2017 tra le prime nonostante l’ospite...

Le Clubber, Valentina Pegorer e Ema Stokholma

Valentina Pegorer e Ema Stokholma, componenti della coppa de Le Clubber, si apprestano a cimentarsi questa sera nella seconda puntata del reality Pechino Express – Verso il Sol Levante, presentato su Rai 2 da Costantino della Gherardesca. Dopo una prima puntata nella quale tutti i concorrenti hanno potuto saggiare le difficoltà di questo genere di avventure mediatiche, si preannuncia una seconda tappa decisamente più elettrizzante anche perché verrà decisa la prima coppia eliminata in questa nuova edizione. Le Clubber hanno dimostrato di essersi immediatamente calate nello spirito di Pechino Express ed anzi sembrano esserne state contagiate. Infatti, in queste ore la Pegorer ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con la quale ha voluto condividere con i propri fan l’avventurosa escursione in Islanda in un clima che lei ha simpaticamente definito simile a quello milanese: “Più o meno il clima di Milano oggi”. Clicca qui per vedere la foto.

OTTIMA PRIMA TAPPA PER VALENTINA PEGORER E EMA STOKHOLMA A PECHINO EXPRESS 2017

La prima tappa dell’emozionante avventura di Pechino Express 2017 partita nelle splendide Filippine, ha visto la coppia delle Clubber in grandissimo spolvero. Per loro una prestazione molto positiva nella quale hanno dimostrato di avere tutte le carte in regole per arrivare fino in fondo sul traguardo posto nella città giapponese di Tokyo. Infatti, Valentina Pegorer e Ema Stockholma, facendo un ottimo lavoro di squadra sono giunte sul primo traguardo intermedio tra le primissime coppie ed in particolare chiudendo con un secondo posto che lascia ben sperare. Tra l’altro c’è da ricordare come per tutta la prima puntata, le Clubber si sono dovute muovere portando con sé l’ospite di puntata ed ossia Sinon, la più amata web star delle isole Filippine presentata come una sorta di via di mezzo tra la Clerici e la futura moglie del rapper milanese Fedez, Chiara Ferragni.

