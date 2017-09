X FACTOR 2017/ Ed. 11, audizioni: chi conquisterà i giudici?

X Factor 2017

Giovedì 21 settembre, alle 21.10 su Sky Uno, andrà in onda la seconda puntata di X Factor 11. Il famoso talent show è tornato con una nuova edizione che, dopo il primo appuntamento, ha già conquistato il pubblico, letteralmente pazzo di Fedez, Manuel Agnelli e soprattutto Mara Maionchi e Levante. Le due donne della giuria di X Factor 11 sono salite alla ribalta. Bellissima e con uno stile gipsy, Levante ha superato alla grande il debutto. Il pubblico ha apprezzato la sua conoscenza musicale e l’atteggiamento dolce con cui si rapporta ai concorrenti. Mara Maionchi, invece, è tornata con la sua solita verve. Schietta, sincera, senza peli sulla lingua e sempre molto ironica, Mara non ha deluso le aspettative. I telespettatori di X Factor 11, in particolare, hanno apprezzato anche la sua guerra dichiarata all’inglese. Cosa combineranno, dunque, nella seconda puntata? Le audizioni di X Factor 11 continueranno il 21 e il 28 settembre con il meglio dei provini girati a Pesaro e a Torino. Il 5 e il 12 ottobre sarà la volta dei Bootcamp, dove ci saranno solo cinque sedie per ogni giudice invece di sei. L’ultima puntata prima dei live sarà quella del 19 ottobre con gli Home Visit.

I MIGLIORI TALENTI DELLE PRIME AUDIZIONI

Pochi ma buoni i talenti che hanno colpito davvero Fedez, Manuel Agnelli, Levante e Mara Maionchi. La prima concorrente che ha strappato con solo quattro sì ma anche i complimenti della giuria c’è sicuramente Camille Cabaltera. A soli 17 anni, la studentessa filippina, si è presentata con un inedito che ha fatto venire i brividi alla giuria e al pubblico portando a casa complimenti importanti come quelli di Manuel Agnelli. “Sono colpito dall'età, quanto puoi migliorare!". Anche Fedez e Levante sono state colpita dalla voce meravigliosa di Camille: “L'unica che mi ha dato i brividi, spero di lavorare con lei" – ha detto il rapper mentre la cantautrice ha aggiunto – “Non hai l'x factor ma tutte le lettere dell'alfabeto". Standing ovation da parte del pubblico e della giuria anche per The heron temple. Due amici con la passione del canto che, dopo aver cantato per dieci anni in due band diverse hanno deciso di dare il via ad un nuovo progetto. Il risultato è eccellente al punto che i giudici di X Factor non hanno potuto non sbilanciarsi nei loro confronti. “Siete due ragazzi seri... finalmente. Due voci bellissime, complementari, che stanno bene insieme" – ha detto Agnelli mentre Fedez ha aggiunto - "Il gruppo più interessante visto finora". Tra gli aspiranti cantanti che si presenteranno sul palco della seconda puntata di X Factor 11, dunque, chi conquisterà la giuria?

© Riproduzione Riservata.