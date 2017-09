ABBASSO L'AMORE/ Su Rai 3 il film con Renee Zellweger (oggi, 2 settembre 2017)

film commedia per il primo pomeriggio di Rai 3

RENEE' ZELLWEGER ED EWAN MCGREGOR NEL CAST

Abbasso l'amore, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 14.55. Una pellicola di genere commedia del 2003 che è ambientata negli anni '60 e si caratterizza per gli splendidi costumi realizzati dal bravissimo Daniel Orlandi, che ha ricevuto il premio della Phoenix film critics society awards per i migliori costumi. I personaggi infatti, indossano abiti sgargianti e cappellini che seguono la moda dell'epoca. La regia è di Peyton Reed e il titolo originale "Down with love" è preso da una canzone di Judy Garland. Della Colonna sonora fanno parte anche alcune canzoni di Bublè e una canzone interpretata nel film dai protagonisti, Renee Zellweger e Ewan Mcgregor, dal titolo Here's to love. I due attori, infatti, si erano già fatti notare per la loro bravura nel canto in due precedenti lavori. Molte sono le curiosità che riguardano questo film e che hanno a che fare principalmente con i molti ammiccamenti che il regista fa nei confronti di attori e commedie del passato. Alcune scene sono un chiaro rimando a un film con protagonisti Doris Day e Rock Hudson intitolato "Amore, ritorna!". Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

COME ANDRA' A FINIRE TRA I DUE? ECCO LA TRAMA

Il film è tutto incentrato sull'incontro-scontro dei due personaggi principali, Barbara Novak e Catcher Block. Barbara Novak è una ragazza appena arrivata a New York dalla provincia, che si è resa conto a sue spese che l'emancipazione femminile deve necessariamente passare attraverso la rinuncia all'amore. Fermamente convinta delle sue teorie scrive un libro intitolato appunto "Abbasso l'amore" che diventa ben presto un best seller, nonché il nuovo manifesto del femminismo. Da sconosciuta che era, Barbara, si ritrova catapultata sulle prime pagine diventando un vero e proprio guru del gentil sesso. Dal canto suo Catcher Block è un arrogante, famoso e ricco giornalista che ha un pensiero completamente opposto a quello della Novak, anzi a dirla tutta è un gran maschilista. Infastidito dal successo della scrittrice decide di farle cambiare idea e di dimostrare la sua incoerenza facendola innamorare di lui. Riuscirà l'affascinante Block a far capitolare Barbara Novak e a farla ricredere sulle sue idee?

