ALEX RIDER - STORMBREAKER/ Su Italia 1 il film con Alex Pettyfer (oggi, 2 settembre 2017)

GEOFFREY SAX ALLA REGIA

Alex Rider - Stormbreaker, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 13.45. Una pellicola d'azione uscita nelle sale britanniche ed è ispirata alla serie di racconti di Anthony Horowitz. La regia del film è di Geoffrey Sax mentre le musiche del fim sono a cura di Alan Parker, celebre chitarrista e compositore che ha precedentemente lavorato per film come Red Fox e American Gotic. Si tratta di un action movie che ha per protagonista un teenager, Alex Rider, interpretato da Alex Pettyfer. Ewan McGregor ha il ruolo dello zio del protagonista mentre il ruolo del cattivo è interpretato da un esuberante Mickey Rourke. Il film è stato girato in tre Paesi, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Germania con un budget davvero stellare di ben 40 milioni di dollari. In Italia è stato distribuito dalla Medusa film. Una delle curiosità più interessanti legate a questo film hanno a che vedere con il grande flop registrato ai botteghini. A fronte di un budget davvero eccezionale, infatti, il film ha incassato somme esigue e questo ha fatto cambiare idea ai produttori sul sequel che era già in cantiere. Insomma un film ricco di azioni e di effetti speciali che però non ha colpito il pubblico per la scarsa originalità della prova. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COSA ACCADRA'? ECCO LA TRAMA DEL FILM

Alex Rider può sembrare un quattordicenne come tanti se non fosse che dopo la morte dei genitori, è stato allevato dallo zio un agente segreto che lo ha addestrato sin da piccolo nelle arti marziali. La vita di Alex scorre tuttavia abbastanza tranquilla fino a quando anche lo zio viene ucciso durante il ritorno da una pericolosa missione. Rimasto completamente solo Alex viene però avvicinato dal Mi6, i servizi speciali per cui lavarova lo zio, e costretto ad arruolarsi attraverso un ricatto. Il suo compito sarà quello di continuare le indagini avviate già dallo zio su un ricco filantropo inglese, Herold Sayle, che nasconde tuttavia un oscuro segreto. Sayle, infatti, di origine indiano è stato adottato da piccolo da una ricca famiglia inglese ma ha sempre sofferto a scuola per le discriminazioni e le vessazioni cui lo sottoponevano i compagni e ora, divenuto un ricco magnate dell'informatica, ha trovato un modo di vendicarsi. Grazie alla donazione di migliaia di computer alle scuole, infatti, vuole diffondere un virus che sterminerà milioni di giovani inglesi. Riuscirà Alex Ridere a fermarlo prima che si compia la sua vendetta?

