AMBRA E ALLEGRI / Un amore ora vissuto alla luce del sole

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

UN AMORE ALLA LUCE DEL SOLE

Quello che sembrava essere un semplice flirt estivo ora si è trasformato in una relazione seria e consolidata. Stiamo parlando dell’amore sbocciato tra l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e l’attrice e conduttrice televisiva Ambra Angiolini. Una coppia che si è formata durante i mesi estivi come del resto hanno documentato alcuni scatti proposto dal settimanale Chi, in cui due innamorati sono apparsi piuttosto intimi scambiandosi reciproche attenzioni di coppia e coccole. Ora Ambra ed Allegri hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole senza essere costretti a farlo in maniera estemporanea cercando di tenere lontane le telecamere e soprattutto gli obiettivi dei paparazzi. Infatti, il settimanale Nuovo ha pubblicato delle foto in cui il mister bianconero e l’ex moglie di Francesco Renga, sono stati ‘pizzicati’ nel pieno centro di Milano mano nella mano. Nello specifico stavano passeggiando dopo aver mangiato in uno dei migliori ristoranti di Milano.

CONVIVENZA ALL’ORIZZONTE

La decisione di mostrarsi in pubblico è sentore di come tra Massimiliano Allegri e Ambra si stia facendo sul serio e soprattutto ci sia grande armonia di coppia. Infatti, quanti conoscono bene il celebre allenatore toscano, sanno come lui sia una persona piuttosto ponderata nelle decisioni per cui il feeling è evidente tale da indurlo a compiere questo importante passo. Anche Ambra, è apparsa molto serena e felice lasciando trasparire come ormai si sia definitivamente messa alle spalle il matrimonio con il cantante Francesco Renga. Non c’è da escludere che se le cose dovessero continuare ad andare così bene, ci ptrebbero essere all’orizzonte scelte importanti come quella di ufficializzare l’amore con un messaggio sui social oppure durante una delle tante interviste rilasciate quasi quotidianamente, e quella di andare a vivere insieme. Insomma, se sono rose fioriranno.

