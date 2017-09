ASTEROIDE COLPISCE LA MAMMA/ Video spot Buondì Motta: niente colazione golosa per i figli? Ecco cosa meritate

Buondì Motta, asteroide colpisce mamma nello spot

Lo spot della discordia: può essere definita così la pubblicità che Motta ha lanciato per promuovere il celebre cornetto Buondì. Il tavolo è imbandito in giardino, una bambina aspetta la colazione, poi la madre viene colpita da un asteroide dopo una battuta infelice. Il finale "violento" dello spot ha scatenato molto polemiche: la bufera è scoppiata sui social, poi l'ondata di indignazione si è allargata al punto tale che è intervenuta anche l'Aiart, l'associazione cattolica dei telespettatori. Il presidente Massimiliano Padula ha puntato il dito contro il «cattivo gusto dei pubblicitari nel raccontare un momento importante di relazione familiare come quello tra madre e figlia». La protesta dell'Aiart non è solo a parole: verrà inviata una comunicazione all'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, all'Agcom e alla Rai affinché valutino se contenuti del genere vadano trasmessi in qualunque orario del giorno.

IL SEQUEL DELLO SPOT E LA REPLICA DELL'AZIENDA

Finita sul banco degli imputati per la pubblicità sul cornetto Buondì, Motta è destinata a restare al centro delle polemiche. La bambina protagonista dello spot è destinata a diventare orfana: prima perde la madre, colpita da un asteroide, poi toccherà al padre, che verrà schiacciato da un meteorite. Questo il sequel della pubblicità controversa: dopo un dialogo simile a quello andato in scena tra madre e figlia, il padre viene schiacciato da un meteorite un po' più infuocato, ma dallo schermo sparisce anche la protagonista. Sui social prosegue il dibattito sulla pubblicità: è divertente o di cattivo gusto? C'è chi va ben oltre la polemica, anzi coglie l'occasione per ironizzare sulla stessa: «Immaginate quello che stanno preparando per il panettone!». Intanto sulla pagina Facebook di Motta ci sono messaggi di replica agli attacchi degli utenti: «Scherziamo solo sull'irrealtà di questa situazione. Quante volte hai visto un asteroide colpire la Terra?». Diversi i messaggi per smorzare le polemiche: «È vero viviamo in un mondo difficile, però concedersi una risata non ferisce nessuno».

