BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl è sempre più regina dei social: la foto senza veli conquista tutti

Belen Rodriguez non sbaglia un colpo. La showgirl argentina, con i suoi sei milioni di followers su Instagram, conferma di essere la vera regina dei social e lo dimostra, ancora una volta, con l’ultima foto pubblicata in cui la showgirl argentina appare completamente senza veli. Uno scatto realizzato per Cotril che ha conquistato i fans che, in poche ore, hanno inondato di commenti e like il profilo della showgirl. Nella foto, Belen indossa solo i sandali e appare completamente senza veli. Seduta su una scatola, la Rodriguez si copre il seno con una mano mentre guarda l’obiettivo del fotografo. Uno scatto elegante e raffinato che ha portato a casa i complimenti dei fans. “Una dea”, “Bellissima”, La perfezione”, scrivono i fans mentre altri ricordano come con la stessa posa, la modella Gigi Hadid sia stata la protagonista della copertina di Vogue. In ogni caso, Belen ha letteralmente fatto impazzire i fans che la considerano sempre e comunque la più bella. Cliccate qui per vedere la foto.

AMORE A GONFIE VELE CON ANDREA IANNONE

Belen Rodriguez si gode il successo ma anche l’amore con Andrea Iannone. La showgirl argentina è fidanzata da ormai un anno con il pilota che è stato accolto a braccia aperte anche dalla famiglia della showgirl argentina. Tornati da Ibiza, prima del ritorno in pista di Iannone e di quello di Belen in tv, la coppia si è concessa qualche giorno di relax in montana insieme al piccolo Santiago e ai genitori della Rodriguez. Gite in montagna, passeggiate in bicicletta e gustosi pranzi con i piatti della tradizione per Belen e Iannone che sono sempre più uniti e innamorati. La coppia, ad un anno dall’inizio del loro amore, ha anche deciso di vivere lontano dai social la storia. I due, infatti, pubblicano pochissime foto sui social preferendo non dare in pasto al gossip il sentimento che li unisce. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, dunque, Belen è sempre più felice e serena.

