BRIATORE VS ROBERTO CAVALLI/ Lo stilista:"Il Billionaire è sempre vuoto". La replica, "ritorna nella stalla"

Briatore vs Roberto Cavalli, uno scontro tra titani, ma soprattutto tra amici, tra uomini che hanno condiviso esperienze, fortune, successi. Il pomo della discordia è la supremazia in Sardegna, dove l'imprenditore con il suo Billionaire non può più esercitare il monopolio di un tempo. Tutta colpa del Just Cavalli Café, che a Porto Cervo fa concorrenza allo storico locale della movida sarda. Ed è proprio il titolare, Roberto Cavalli, ad agitare le acque e a prendere di mira tramite social network il "collega". Come ricostruisce Oggi, il toscano va all'attacco per primo su Instagram il 23 agosto:"Scusa Flavio, se il Billionaire non è pieno non è colpa mia. Ti prometto che la prossima settimana verrò nel tuo locale, forse la mia presenza ti sarà di aiuto. Ho aperto a Porto Cervo il Just Cavalli Cafè perché mille clienti abituali del Just Cavalli Milano mi hanno chiesto di essere in Sardegna. Perché Porto Cervo invecchia... per gente vecchia come noi".

LA REPLICA DI BRIATORE

Chiunque conosca anche un poco Flavio Briatore, sa che l'ex boss di The Apprentice non tollererà l'affronto. E infatti passano due giorni, ma la risposta di Briatore, sempre a mezzo social, è al vetriolo:"Roberto, sono molto sorpreso che tu sia tanto a favore della Costa Smeralda, quando in passato ne sei sempre stato molto critico. Ho qualche punto da discutere con te: stai affermando che hai accolto nel tuo locale a Porto Cervo mille ospiti da Milano. (...) Strano poiché la licenza del tuo locale era per 200 persone, estesa a 300. (...) Sono stupito che si parli di “locale vuoto” quando TU hai dovuto chiudere molti dei tuoi locali nel mondo perché sono stati un flop. (...) Voglio ricordare che noi siamo in Sardegna da oltre 20 anni. (...) Dopo l’inondazione del 2013, abbiamo dato alloggio e da mangiare a molte famiglie che avevano perso la casa al villaggio Billionaire e dato (...) anche un aiuto finanziario. (...) Abbiamo stabilito forti legami con questa bella isola, dato lavoro a molta gente del luogo e questa (...) è stata la chiave del nostro successo". Poi l'affondo decisivo:"Dovresti sapere anche che alcuni clienti si sono lamentati per la vodka di qualità mediocre (ovviamente Cavalli) servita “a forza” agli ospiti del tuo locale. (...)Dovresti preoccuparti che stars come i Black Eyed Peas ed Enrique Iglesias si siano fermate al Just Cavalli, per poi venire al Billionaire. Caro Roberto, non è colpa mia che sei pieno di invidia, frustrazione e rabbia... è solo la tua natura".

LA CONTRO-REPLICA DI CAVALLI E LA CHIOSA FINALE

Tutto finito? Macché, anche Cavalli vuole avere l'ultima parola sull'intera vicenda. Per questo alla replica di Briatore risponde con una frecciata che mira al personale sentimentale del manager:"Roberto Cavalli è stato il creatore della vita notturna della Costa Smeralda, le mie feste degli Anni 80-90, hanno aiutato a crescere il fascino di Porto Cervo. (...) In una delle mie magnifiche feste ti presentai Heidi Klum, fu la tua fidanzata per lungo tempo (...)". Briatore in questo caso non raccoglie, però risponde con un video che non sembra lì per caso, finalizzato proprio ad elencare i suoi successi. A margine delle immagini, però, il riferimento "animalistico" non può essere scambiato per un caso:"Grazie per il supporto. Qualcuno ha cercato di tirarci qualche calcetto, non c’è riuscito, lo abbiamo chiuso nella sua stalla ed è rimasto lì". La sensazione, tra colpi sotto la cintura e non, è che a guadagnarci da questa rissa social siano tanto Cavalli quanto Briatore. Una buona dose di pubblicità gratuita per i loro locali, in fondo, non guasta.

