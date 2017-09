Bake Off Italia 2017 / Pagelle della prima puntata: i top e flop

Bake Off Italia 2017, arriva la quinta edizione

I TOP DELLA PRIMA PUNTATA

Tra i top della prima puntata di Bake Off Italia, edizione numero 5, sicuramente il momento della "ciliegina sulla torta", un momento davvero divertente e ben pensato che ha portato i tre giudici alla scelta dei concorrenti pronti per la fase successiva della selezione con l'apposizione di una ciliegia, per l'appunto, sulla loro torta "cavallo da battaglia" portata per la prima fase di selezione. Tra i top anche il momento della "prova tecnica", che ha visto i tre giudici affidare la preparazione di un dolce a ogni gruppo, scegliendo poi i concorrenti che accederanno alla prossima prova. Tra i top anche la scelta della "flower cake" per la prova wow: tantissime, infatti, sono state le torte ricche di decorazioni originali che gli aspiranti pasticceri hanno realizzato per ottenere un posto tra i 16 al tendone di Bake Off 2017

I FLOP DELLA PRIMA PUNTATA

Prima puntata della quinta edizione di Bake Off Italia 2017, tante emozioni, tanti dolci in tavola e negli stomaci dei tre giudici. Tra i tantissimi momenti belli e divertenti di questa nuova avventura anche alcuni flop, alcuni momenti bocciati della serata. Tra questi, la delusione visibile nei volti dei concorrenti del programma, eliminati durante le varie prove e costretti a lasciare per sempre la loro avventura per quest'anno. È un momento doveroso, questo è certo, per la selezione dei concorrenti nel tendone di Bake Off, ma è sempre un dispiacere vedere persone dover abbandonare la strada per il proprio obiettivo. Tra gli altri flop anche il momento finale, quello della scelta dei 16 concorrenti, che ha visto tantissime lacrime tra gli esclusi che non hanno potuto festeggiare l'accesso al tanto atteso tendone. E poi un'inquadratura finale a un pavone che non abbiamo ben capito a cosa si riferisse. (Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.