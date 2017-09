CAPITAN SCIABOLA: IL TESORO DI LAMA RAMA/ Su Italia 1 il film con Tuva Novotny (oggi, 2 settembre 2017)

il film d'avventura nella seconda serata di Italia 1

ALLA REGIA JOHN ANDREAS ANDERSEN

Capitan Sciabola: Il tesoro di Lama Rama, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere avventura con il titolo originale Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama. Il film è stato prodotto e girato in Norvegia nel 2014 con alla regia John Andreas Andersen il quale si è valso della collaborazione di Lisa Marie Gamlem. Nel cast Tuva Novotny, Nils Jorgen Kaalstad, Jon Oigarden, Fridjov Saheim e Anders Baasmo Christiansen. Tra i principali protagonista di questa pellicola figura il nome dell’attrice e cantante svedese Tuva Novotny nata il 2 dicembre del 1979 nella splendida città di Stoccolma. Si tratta di una vera e propria figlia d’arte in quanto suo padre David Jan Novotny è un regista di origini cecoslovacche mentre sua madre Barbro Hesdtrom una poliedrica attrice. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato nell’epoca in cui i Pirati solcavano i mari di tutto il mondo ed in particolare quello dei Caraibi alla ricerca di ricchi vascelli da saccheggiare ed attaccare. Un tempo in cui le avventure mozzafiato sono all’ordine del giorno e non sempre si è certi di poter far ritorno a casa dalle proprie amate famiglie. In particolare viene raccontata l’avventura che vede protagonista il temibile capitano Sciabola e la sua pericolosa ciurma di pirati castamente a caccia di mappe e tracce che possono condurre a fiabeschi tesori che potrebbero renderli ricchi come mani nessuno al mondo. Durante una delle loro incursioni su terra ferma si imbattono un una piccola isola circondata da un fiume di grandi dimensioni.

Capitan Sciabola incuriosito dalla forma e della posizione dell’isola decide di raggiungerla ad esplorarla con a seguito molti dei propri uomini migliori. I pirati si accorgono immediatamente della presenza di una strana forma di scimmie dalle fattezze piuttosto raccapriccianti e che mai aveva visto prima. Procedendo nell’esplorazione si imbattono in una vecchia mappa dove vengono riportate le indicazioni per poter raggiungere un fantomatico regno nascosto dai contorni leggendari conosciuto con il nome di Lama Rama. La leggenda vuole che questo regno fosse particolarmente ricco di importanti materie prime tra cui l’oro che la popolazione locale ha lavorato realizzando fantastici oggetti di grande valore.

Insomma tanti buoni motivi affinchè il capitano e la sua ciurma si metta in viaggio per questa nuova elettrizzante avventura in cerca di oro. Alla ciurma si unisce anche il giovane ragazzino Tiny desideroso di ritrovare il proprio papà e la fidanzatina che secondo le informazioni in suo possesso sarebbero dispersi proprio nei pressi del leggendario regno di Lama Rama. Naturalmente le difficoltà e gli ostacoli da superare non mancheranno.

