DUE SORELLE, UN OMICIDIO/ Su Rai 2 il film con Kelly Rutherford (oggi, 2 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai 2

VIC SARIN ALLA REGIA

Due sorelle, un omicidio, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 2 settembre 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller con il titolo in lingua originale A Sister’s Nightmare, nata nel 2013 da una coproduzione statunitense - canadese destinata al solo mercato televisivo per la regia di Vic Sarin mentre nel cast figurano Kelly Rutherford, Natasha Henstridge, Peyton List e Matthew Settle. La principale protagonista di questo film tv è l’attrice americana Kelly Dane Melissa Rutherford nata ad Elizabethtown nel novembre del 1968 e che molti ricorderanno per le proprie performance in diverse serie tv di enorme successo come Melrose Place e soprattutto Gossip Girl in cui ha interpretato il ruolo della madre di Vanessa. Il suo esordio nel mondo del cinema è avvenuto nel 1988 nell’ambito della pellicola intitolata Un poliziotto in blue jeans a cui ha fatto seguito l’anno 1989 il film Il diario di un fantasma.

Tra le principali pellicole nelle quali la Rutherford è stata protagonista ricordiamo Inviati molto speciali, Scream 3, Indagini pericolose e Un esperimento pericoloso. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Jane è una donna americana che lavora come poliziotta in una delle maggiori città a stelle e strisce. La sua vita non è stata delle più semplici soprattutto in ragione del fatto che si è dovuta spesso occupare dei tanti sbagli commessi dalla sorella Cass. Quest’ultima infatti oltre ad essere stata una criminale ha anche avuto una sfera sentimentale piuttosto animata e disordinata dalla quale tuttavia è nata una splendida figlia, una bambina che ovviamente i servizi sociali hanno tolto alle cure della madre allorchè arrestata e condannata ad un lungo periodo di detenzione, per poi essere affidata proprio alle cure di Jane.

Quest’ultima si occupata della bambina con tanto amore, crescendola proprio come fosse sua figlia e quindi creando con lei un forte legame che però ora potrebbe essere pesantemente messo in discussione, infatti, per Jane si profilano problemi all’orizzonte per via della decisione del tribunale di concedere la libertà a Cass che quindi viene liberata dall’ospedale statale criminale dove è rimasta rinchiusa per tantissimi anni.

Naturalmente una volta libera, Cass ha come primo obiettivo quello di rivedere la figlia ormai diventata un bellissima teenager e soprattutto di ottenerla, tutti sembrano convinti che Cass possa aver effettivamente voltato pagina e diventata una donna onesta e gentile, con la sola eccezione di Jane che dal proprio canto, conoscendo molto bene la sorella, la vede come un pesante pericolo per il bene della figlia. Non riuscendo a convincere nessuno sulla pericolosità di Cass a Jane non resta che risolvere la situazione cercando di tenere botta alla forte sorella gemella in tutti modi possibili ed immaginabili.

