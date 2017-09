FLEMING, ESSERE JAMES BOND / Commento e reazione social: "Hai capito sto Fleming" (Miniserie, Rai 3)

Fleming, Essere James Bond

COMMENTO PRIMA PUNTATA

Ieri sera 1 settembre 2017 è andata in onda su Rai 3 la prima parte di "Fleming-Essere Jaames Bond". La serie, di produzione britannica, ci riporta alla seconda guerra mondiale e alla storia di Ian Fleming, creatore del personaggio di James Bond. La puntata si apre con una scena ambientata in Giamaica nel 1952, che ci mostra un Ian Fleming in luna di miele con l'affscinante Ann. Subito dopo però la scena viene portata al 1939: la guerra con i nazisti è alle porte e Ian è un semplice agente di borsa, senza troppo successo nel lavoro, ma con molto successo con le donne. Egli è di famiglia benestante, è figlio di un grande comandante morto nella prima guerra mondiale ed è fratello del grande scrittore Peter Flaming: insomma, egli si sente un fallito di fronte alla famiglia, che si aspetterebbe molto di più da lui. Arriva però l'occasione che gli cambierà letteralmente la vita: l'ammiraglio e capo dell'intelligence inglese John Godfrey gli propone di diventare suo braccio destro nel settore del controspionaggio. Inizialmente il giovane darà un pò da penare all'ammiraglio, ma infine la sua arroganza e il suo modo sprezzante lo portano ad avere molto successo in questo ambito, tanto che anche la famiglia comincia a rivalutarlo. Ian è un personaggio davvero interessante, che rispecchia in molto il vero scrittore. Egli ha sempre detto che tutto ciò che scriveva circa James Bond era basato su fatti realmente accaduti ed in effetti è proprio così! La serie ci porta nel centro di una storia vera ma quasi surreale al tempo stesso, una storia che vede protagonista un uomo che ha fatto della sua vita vera la base per la creazione dell'agente più famoso di sempre, personaggio che ha poi influenzato tutto ciò che è venuto dopo. Insomma per ora abbiamo visto Ian durante i primi anni della guerra, ma cosa sarà di lui dopo? Dove lo porterà il suo lavoro? Cosa succederà dopo la guerra? Insomma, non ci resta che scoprirlo nella seconda parte, in onda questa sera 2 settembre sempre su Rai 3.

LA REAZIONE DEI FANS SUI SOCIAL

Anche i social si danno da fare, come sempre, per commentare la prima parte di "Fleming-Essere James Bond", miniserie britannica targata BBC. Su Twitter, a parte molti utenti che ricordano la messa in onda della puntata e alcuni che contestano a Rai 3 il fatto che non si tratti di una prima assoluta, come invece annunciato, abbiamo anche alcuni che commentano nello specifico la serie. Un utente per esempio scrive in modo conciso ma ben chiaro: "Hai capito sto Fleming..."! Un altro invece commenta: "Complimenti per la serie Fleming. La seguirò". Il numero di commenti non raggiunge di certo quelli che si scatenano quando vanno in onda serie con milioni di fans, come molte ultimamente, ma sono comunque tutti molto positivi! Una cosa è certa: la serie scava in una storia che sicuramente stuzzica l'interesse di molti, anche perchè del resto chi non ha visto almeno un film di James Bond? Se non visto, chi non ha letto uno degli episodi che vedono questo eccentrico agente protagonista? Vedremo comunque questa sera la seconda parte e i commenti che essa susciterà nei "nostri" fans, sempre pronti a scrivere sui social tutto ciò che passa a loro per la mente!

© Riproduzione Riservata.