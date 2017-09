Fleming, Essere James Bond 2 / Anticipazioni, ci sarà la seconda stagione? Brutte notizie per i fans

Fleming - Essere James Bond

La miniserie britannica Fleming, Essere James Bond ha conquistato il pubblico italiano. La prima puntata, trasmessa ieri 1° settembre su Raitre, ha ottenuto un buon riscontro sia in termine di ascolto che sui social anche se, naturalmente, non ci sono stati gli stessi risultati che ottengono le grandi produzioni. Tuttavia, la storia, la sceneggiatura e le musiche hanno convinto il pubblico italiano che, questa sera, potrà vedere la seconda ed ultima parte. Quello odierno sarà l’ultimo appuntamento con la miniserie inglese. Al momento, infatti, non è previsto un sequel. Trasmesso negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel 2014, ad oggi, non è stata realizzata una seconda stagione e non è neanche nei progetti della casa di produzione. Questa sera, dunque, si concluderà la storia di Fleming. Il finale soddisferà le aspettative del pubblico? Come tutte le fiction che si ispirano a fatti reali, la storia cerca di essere il più verosimile possibile anche se non mancano elementi fittizi. Il finale di Fleming, Essere James Bond 2, dunque, sarà conforme a quanto avvenuto nella realtà?

LA TRAGICA VITA DI IAN FLEMING

La vita di Ian Fleming, il giornalista e scrittore inglese, noto per aver creato il personaggio di James Bond, non è stata semplice. Le opere di Ian Fleming non sono mai state considerate dei capolavori e, solo quando il cinema cominciò ad interessarsi ai suoi romanzi che raccontavano le avventure dell’agente segreto 007, il Fleming scrittore conquistò un posto tra gli autori importanti inglesi. Nato da una famiglia aristocratica inglese, Fleming fu un militare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale comincia ad interessarsi al giornalismo e successivamente alla scrittura. Dal suo genio nasce il personaggio di James Bond che, però, non regalò allo scrittore il successo sperato, almeno inizialmente. La svolta arrivò nel 1962 Fleming, infatti, quando due produttori inglesi allora semi-sconosciuti, Harry Saltzman e Albert Broccoli, decisero di trarre una serie di film dai suoi romanzi. Licenza di uccidere, con Sean Connery nel ruolo di Bond conquistò il mondo e consegnò a Fleming la popolarità. Lo scrittore, però, morì due anni dopo d’infarto. La miniserie Fleming – Essere James Bond, dunque, dovrebbe concludersi proprio con la sua morte.

